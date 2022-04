Coronavirus

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos los transportes públicos "sin ninguna excepción", así como en centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluyendo las farmacias.



"Va a ser obligatoria en el interior de los centros, de los servicios y de los establecimientos sanitarios. Es decir, en los hospitales, en los centros de salud, de transfusión de sangre y va a ser obligatoria en las farmacias, como establecimientos sanitarios a los que va gente también vulnerable", ha asegurado la ministra en una entrevista en El País.



El real decreto que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes también mantendrá el uso obligatorio en los transportes "por avión, por ferrocarril, por guagua, en metro y en barco, en interior, siempre que no puedas mantener esa distancia de un metro y medio". "No hay ninguna excepción en los transportes públicos. En todos hay que llevarla", ha zanjado.

En los trabajos serán los servicios de prevención de cada empresa los que determinen la obligatoriedad en función de las circunstancias donde se desarrolle. "Fuera de ahí, será un uso responsable, especialmente para las personas vulnerables", ha afirmado Darias quien, no obstante, no descarta que haya que volver atrás con esta relajación en algún momento y que Sanidad baraja "la previsión de cualquier escenario". Además, la ministra abre la puerta a una cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID-19 , algo que la ponencia de vacunas va a empezar a valorar a partir de la semana que viene para dársela a otros colectivos, además de los inmunodeprimidos que ya la reciben, "por ejemplo, para mayores de 80 años".

Dudas entre la comunidad científica

El levantamiento de la medida ha provocado divisiones en la comunidad científica. Mientras algunos expertos lo consideran demasiado pronto, otros opinan que "ya es hora" de avanzar hacia la normalidad. De una manera u otra, todos coinciden en no descartar que, en algún momento, puedan volver a ser necesarias.



Entre los primeros, se encuentra la viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Sonia Zúñiga que cree que sería “prudente” esperar a ver cómo funcionan antes otras de las medias tomadas como el fin de las cuarentenas. La científica considera que “podría ser sensato” retirar las mascarillas de “manera gradual”, comenzando por ambientes con menor riesgo, como los colegios, pues los niños tienen “mucho menor riesgo de sufrir enfermedad severa”.



En el otro punto, estaría el microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi que afirma “ya es hora” de retirar la mascarilla en interiores. Sin embargo, puntualiza, que no vayan a ser obligatorias, “no significa que no sean recomendables”. La pandemia -dice- no ha terminado, el virus sigue circulando y “el riesgo cero no existe”, pero “todo es cuestión de evaluar riesgo-beneficio”.