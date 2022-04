En la década de 2000, en los años del boom económico en Rusia, la ejecutiva Natasha Sindeeva junto a su marido, un adinerado banquero, ponen en marcha el canal de noticias independiente Dozhd TV. Defender la libertad de expresión y los derechos humanos desafiando al gobierno de Putin le otorgaron elevados índices de audiencia y convirtieron la cadena en una isla de libertad política y social dentro del panorama mediático ruso. Pero esquivar la censura y el control del poder tuvo un alto coste.

No sabía nada del negocio de la televisión ni de las noticias políticas, pero con tanta ingenuidad como entusiasmo se lanzó al ring mediático sin intuir ni por un segundo cómo iba a transformarse su vida y cuáles iban a ser las consecuencias de difundir información independiente .

Dozhd, un auténtico fenómeno mediático

Enseguida, los contenidos que emitía Dozhd TV comenzaban a desmarcarse del resto de cadenas. Todos los medios controlados por el estado ignoraban las noticias que se contaban en el canal optimista. "En un solo año habéis ganado audiencia y os habéis convertido en un auténtico fenómeno público", comentaba en una entrevista en Dozhd el por entonces presidente ruso, Dimitri Medvédev. Y así fue, las audiencias se duplicaban cada semana.

El ascenso de la fama de Dozhd TV coincidió con el relevo en el gobierno. En 2012, Vladimir Putin regresó a la presidencia e inició su tercer mandato. Acusado por la oposición de fraude electoral, las revueltas se sucedieron. "Han detenido a uno de nuestros colegas en la protesta, un reportero de Dozhd", informaban desde el estudio.

01.05 min Miles de opositores se han manifestado en Rusia para reclamar unas "elecciones limpias". Muchos, decepcionados por la victoria de Putin, han apostado por mantener la presión en la calle. Ese lunes, las fuerzas de seguridad han arrestado a decenas de manifestantes. Las protestas llegan horas después de que los observadores internacionales y locales denunciaran irregularidades en los comicios.

"Al principio creí que iba a ser un canal cultural, intelectual, pero cuando me vi envuelta en esa avalancha de información, me di cuenta de la injusticia que nos rodeaba", explicaba Natasha, la directora de Dohzd. "No somos uno de los medios de comunicación estatales", añadía. Y es que después de cubrir las protestas en la calle que pedían una Rusia sin Putin, batieron todos los récords de audiencia. Del millón y medio de espectadores que tenían en la televisión por cable unas semanas antes pasaron a siete millones.

El control gubernamental les acechaba y llegaron los primeros ciberataques. "Nadie esperaba que nos atacaran así", recuerda la directora Digital de Dozhd TV, Polina Kozlovskaya.