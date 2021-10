Irina Dolinina se enteró de su inscripción en el registro de 'agentes extranjeros' del Ministerio ruso de Justicia por unos amigos. "Me llamaron para avisarme: “¡Dios mío, hemos visto esto!", cuenta la periodista a Radio Nacional desde su casa en Moscú. Su nombre apareció en la web de la administración el pasado 21 de agosto. “No te mandan una carta oficial, no hay nada oficial. De un día para el otro, está tu nombre en el registro y ya está”, explica Irina.

A sus 26 años, lleva varios años trabajando en la web ImportantStories (I-Stories). Con sede en Moscú, el medio está registrado como empresa en Letonia. Un hecho que, según la ley rusa sobre los medios de comunicación, basta para considerarlo como 'agente extranjero'. Desde I-Stories, explican que nunca han ocultado este registro en Letonia, y que lo hacen para “estar libres” y no convertirse, según reza su propia web, “en el servicio de comunicación del gobierno”.

Lo cierto es que I-Stories publicó varias investigaciones que molestaron a los dirigentes políticos y económicos en la capital rusa. En 2020, la web desveló cómo el exyerno de Vladimir Putin y sus familiares se enriquecieron gracias a sus conexiones con el poder. También participó, junto con otros 16 medios internacionales, en la investigación OpenLux, que reveló a principios de año la presencia en Luxemburgo de más de 50.000 sociedades pantallas utilizadas por multinacionales, empresarios y grupos mafiosos de todo el mundo —incluida Rusia— para eludir impuestos.

A la izquierda, la periodista Irina Dolinina. A la derecha, el texto que tiene que añadir en todas sus publicaciones: "Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero" Captura de Instagram

“No creo que esté en la lista por una investigación en concreto. He trabajado en muchos temas, algunos que no sentaron bien a las autoridades, pero no creo que haya un motivo claro”, avanza Irina, que cuenta como algunos de sus compañeros de profesión le dieron la enhorabuena al saber que se había convertido en 'agente extranjera'. “Estar en el registro del Ministerio de Justicia es como una garantía de calidad, significa para muchos que estás haciendo un buen trabajo. Suena extraño, un poco loco, pero en la profesión se ve como si fuera un premio.”

Sin embargo, Irina reconoce enseguida que estar registrada como 'agente extranjera' no conlleva ninguna ventaja. Al contrario. Desde el 21 de agosto, la periodista tiene que publicar en todos sus artículos, sus redes sociales e incluso sus chats personales el texto siguiente: “Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero.”

“Si no lo hago, tengo una sanción administrativa. Si se me olvida una palabra del texto, tengo una sanción administrativa. Después de tres sanciones administrativas, puedo acabar en la cárcel”, explica la periodista. Además de las multas (que pueden alcanzar los 58.000 euros) y las penas de cárcel (hasta dos años) a los que se exponen, los 'agentes extranjeros' tienen la obligación de informar las autoridades de todos sus ingresos y gastos. “Cada tres meses, tengo que entregar un informe detallado de todos mis movimientos de dinero”, relata Irina, “y cuando digo todos, son absolutamente todos: si me voy a tomar una cerveza o un vino, lo tengo que registrar. Si compro papel higiénico, lo tengo que registrar.”

Para Irina, el estar registrada como 'agente extranjera' tiene graves consecuencias profesionales. “Tengo que controlar todo lo que hago. Ya no tengo apenas tiempo para trabajar, para investigar”, cuenta, “y obviamente, es más difícil contactar y establecer relaciones con fuentes cuando tienes una etiqueta así”. También afecta a su vida privada.“El resultado de todos estos controles por parte de la administración es sencillo: no nos permiten tener una vida privada.”