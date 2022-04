Los presidentes de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia han llegado este miércoles a la capital ucraniana para mostrar su "firme apoyo" a Ucrania, tal como ha comunicado el mandatario estonio, Alar Karis, a través de su cuenta en la red social Twitter.

En su mensaje, Karis ha informado de que viaja acompañado de sus homólogos Andrzej Duda, Gitanas Nauseda y Egils Levits y ha confirmado que se reunirán con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

