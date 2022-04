Varias grandes patronales se han sumado a última hora de este lunes al paro de los pequeños transportistas a pesar de las ayudas anunciadas por el Gobierno y se unen a la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, minoritaria en el sector.

Se mantiene así el paro que desde hace ocho días está causando problemas en la cadena de suministro española, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida este lunes por el Gobierno gracias a unas ayudas de unos 500 millones de euros.

Entre las plataformas mayoritarias del sector que se unen a la movilización destaca Fenadismer, que ha decidido sumarse a las protestas ante la falta de concreción en las ayudas prometidas este lunes por el Gobierno, han asegurado a Efe fuentes del sector.

Según sus propios datos, Fenadismer integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 50.000 vehículos, todas ellas pymes y autónomos que en determinadas ocasiones se integran en régimen cooperativo.

Esta agrupación por el momento se ha limitado a emitir oficialmente un comunicado en el que rechaza el acuerdo y estudia medidas de presión al Gobierno, y afirma que otras dos federaciones del CNTC, Fetransa y Feintra, también están celebrando asambleas extraordinarias con sus asociaciones provinciales para decidir qué "postura adoptan".

También se han unido a la convocatoria la Asociación de Autónomos ATA. "El Gobierno sigue sin dar soluciones a los problemas de los transportistas autónomos Tenéis todo nuestro apoyo", ha manifestado su presidente Lorenzo Amor en un comunicado publicado en Twitter.

"Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández tras el fin de la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Ha insistido en acusar al Gobierno a través de las redes sociales de sentarse a negociar con "las personas equivocadas", ya que las negociaciones han sido con el CNTC, el interlocutor del sector con el Gobierno e integrado por grandes patronales, en el que la Plataforma dice no sentirse representado.