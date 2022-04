La Unión Europea (UE) y Ucrania han anunciado este miércoles la sincronización de sus redes eléctricas con el objetivo de garantizar el suministro después de que Rusia cortara por completo el flujo energético tras la invasión de este país, el pasado 24 de febrero.

"Los sistemas energéticos ucraniano y europeo ya están funcionando sincronizados", ha señalado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un comunicado en el que ha incidido en que Rusia trató de colapsar el sistema eléctrico ucraniano bombardeando plantas nucleares, plantas térmicas y el tendido eléctrico. "¡Nosotros tenemos ahora un único sistema de energía!", ha celebrado Zelenski en un mensaje en su cuenta de Twitter.

