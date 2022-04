La economía rusa se asfixia. Su moneda -el rublo- ha perdido en torno a un 60 % desde el inicio de la invasión a Ucrania, tiene prácticamente la mitad de sus reservas bancarias bloqueadas, la Bolsa continúa cerrada y las sanciones internacionales no paran de crecer. Por si fuera poco, el país tenía que hacer frente este miércoles al pago de unos intereses de deuda por valor de 117 millones de dólares (unos 106 millones de euros) y, de no hacerlo, podría suponer que el país entre en suspensión de pagos.

La paradoja es que Rusia cuenta con recursos suficientes para hacer frente al pago de esta factura, pero como decíamos, la mitad de sus reservas bancarias están bloqueadas, formadas en gran medida por euros (32 %) y dólares estadounidenses (14 %). El Ministerio de Finanzas ruso ha confirmado que ha ejecutado la orden de pago, pero no ha dicho en qué divisa, y ha señalado que "la pelota ahora está en el tejado de Estados Unidos (EE.UU.)".

De hacerlo en rublos, tal como apuntan algunas fuentes, el país podría estar en riesgo de quiebra. Y es que los dos bonos a los que debía hacer frente, de 73 millones y 44 millones de dólares (unos 66 millones y 40 millones de euros, respectivamente), no permiten esa alternativa, tal como sostiene Reuters. Entonces, ¿qué sucederá ahora?, ¿qué consecuencias tendría el impago?

La última vez que Rusia dejó de pagar una deuda de manera voluntaria fue en 1918, en plena revolución , cuando los bolcheviques se negaron a abonar los préstamos de los zares. En 1998, Moscú incurrió en otro impago, con Boris Yeltsin en el Kremlin ; en ese caso no pudo pagar debido a que el país se enfrentaba a una de sus peores crisis económicas.

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, aseguró este lunes que Rusia dispone de los fondos necesarios para hacer frente al pago de su deuda pública y criticó la intención de “algunos países extranjeros” de “organizar una quiebra artificial" del país. "La posibilidad o imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones en divisa extranjera no depende de nosotros, nosotros tenemos el dinero y hemos hecho el pago . Ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos", añadió.

“Sabemos que hay muchos países, incluyendo Europa, que siguen comprando gas y petróleo de Rusia , y esto son dólares que entran perfectamente en la economía rusa sin ningún problema de sanciones. Por tanto, que hayamos congelado las reservas internacionales no justifica la falta de pago”, ha incidido.

¿Por qué Rusia prefiere pagar en rublos que en dólares?

García Herrero recuerda que el ministerio del Ministerio de Hacienda ruso, a pesar de no tener acceso al stock de reservas, sí lo tiene al flujo de dólares. Por lo que cree que la decisión corresponde como respuesta a las sanciones: “Si usted me congela las reservas, yo no pago la deuda en dólares”, subraya la experta.