En el elegante vestíbulo decimonónico de la estación de Przemysl, muy cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, no cabe un alma. Desde el pasado jueves, cuando comenzó la invasión rusa, se ha convertido en la zona cero de la crisis de refugiados. Aquí llegan cada día decenas de trenes con miles de personas, los pocos que han conseguido subir a bordo en unos vagones atestados, la principal vía de escape de la guerra.

"Desde Leópolis hasta aquí tardamos 30 horas y tuve que ir de pie todo el rato. Era como el metro a hora punta pero durante 30 horas", cuenta a RTVE.es Alina, una treintañera ucraniana que ahora espera agotada a otro tren para ir a Varsovia. Leópolis, la última gran ciudad ucraniana antes de llegar a Polonia, está a menos de 100 kilómetros de la frontera y un tren en condiciones normales tardaría menos de tres horas. Pero este punto de Europa ha dejado atrás la normalidad.

Cada tren puede llegar a llevar hasta 2.000 personas, sobre todo mujeres y niños -por comparar, en un AVE hay cerca de 400 plazas-. Los asientos están reservados para los más pequeños y los ancianos, por lo que el resto, como Alina, tiene que ir de pie. Asegura que lleva cinco días sin dormir, justo desde que empezó el conflicto. "Pensaba que era imposible no dormir durante tanto tiempo, pero aquí estoy", bromea.

Está sentada en uno de los pasillos de la estación, donde cientos de personas buscan un hueco para descansar después de jornadas interminables. Hay una pequeña estancia solo para mujeres y niños, que duermen entre esterillas y sacos donados por los polacos, mientras que la mayoría se agolpan frente a los voluntarios que explican dónde deben ir y qué hacer.

Los billetes son completamente gratuitos y la compañía ferroviaria estatal ha enviado a esta estación decenas de convoyes para hacer frente a la llegada masiva de refugiados. Los trenes que llegan a Przemsyl vuelven después a Ucrania con ayuda humanitaria, jóvenes que marchan al frente y a refugiados que vuelven a buscar a los familiares que han quedado atrás.

"Kiev se ha convertido en un infierno"

"No quería dejar Kiev, planeaba quedarme hasta que ganáramos la guerra porque tenía un refugio en mi edificio. Pero el sábado la ciudad se convirtió en un infierno. Desde por la mañana había bombas cada cinco minutos, y vi cohetes por encima de mi casa. Cogí todo lo que pude en dos minutos y me subí al primer tren que vi. No sabía ni dónde iba, solo quería ir a Europa occidental", sigue Alina. "Es terrorífico. Huimos porque nuestras pesadillas se han hecho realidad.

“Cogí todo lo que pude en dos minutos y me subí al primer tren que vi.“

Unos días antes de la invasión hablaba con sus amigos y "nadie se tomaba en serio las amenazas rusas. Nadie podía imaginar que muriera gente en sus edificios, en las calles". Para escapar del horror, muchos, como Diana, una estudiante nigeriana, han cogido hasta cuatro trenes para llegar desde la capital ucraniana a Polonia. El servicio ferroviario sigue funcionando pese al caos que se ha instalado en el país y al menos permite a quienes pueden llegar en tren no caminar decenas de kilómetros hasta la frontera, como ha ocurrido a muchos otros refugiados.

Diana es una de los muchos estudiantes y trabajadores extranjeros que se encontraban en Ucrania. A diferencia de los ciudadanos ucranianos, a los que la Unión Europea ha abierto la puerta sin condiciones, otros como ella no pueden permanecer aquí con su pasaporte, por lo que busca una manera de volver rápidamente a su país.