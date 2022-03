Nicole Ndongala, directora de Karibu: "Nadie es ilegal en esta vida"

"Cuando llegamos a Europa, las mujeres africanas no creemos que nos van a llamar ilegales, irregulares. Pero nadie es ilegal en este mundo", dice Nicole Ndongala, directora de la ONG Karibu, que llega pronto a la cita con Objetivo Igualdad, y transmite esa emoción de haber cambiado su vida desde que llegó como mujer migrante a España desde La República Democrática del Congo un 28 de octubre de 1998, huyendo de la guerra y la violencia sexual. Hace 24 años, Madrid tenía forma de sueño, ahora es la realidad en la que vive y quiere devolver a otras mujeres lo que en su día Karibu, una ONG que apoya a los inmigrantes africanos, le dió a ella en su día. Por afinidad idiomática y raíces históricas y culturales, Ndongala había recalado primero en Bélgica. Pero cuando vio morir a una mujer sin papeles durante el proceso de su deportación, fue consciente de que no había salido de África para perder la vida en Europa. En Bruselas, cogió un autobús que la trajo a España.

-¿A qué se tienen que enfrentar las mujeres africanas en el camino?

-La ruta que emprenden esas mujeres que llegan a España no son rutas fáciles porque en el camino muchas se dejan la vida. Son violadas, esclavizadas, mercantilizadas. Para poder llegar aquí han pasado un camino de sufrimiento.

Nicole Ndongala es diplomada en Relaciones Públicas, y Directora de Karib PAOLA GUERRA

-¿Qué barreras se encuentran?

-Hay barreras ignoradas en el camino, barreras que no se cuentan porque a las mujeres no les acompaña nadie, vienen solas y además piensan que, al llegar a Europa, tienen la solución en la vida.

“Las mujeres africanas llegan a Europa y se creen que ya han conseguido la solución en la vida“

-¿Qué consejo daría a una mujer africana que acaba de llegar a España?

-Que luchen día a día para cambiar su situación. Mira, la sensación es como si sostuvieras un paraguas en la mano porque llueve pero aún así te mojas. Llegas con las cicatrices del camino pero aquí no tienes acceso a la sanidad pública, a menos que estés embarazada.

-¿Qué significa el Feminismo para ti?

-Muchas veces se entiende el Feminismo como ser superior al hombre, desde mi humilde opinión, no es así. Porque las mujeres feministas no estamos pidiendo la superioridad sino la igualdad. Vivir en Europa el Feminismo no es lo mismo que vivir el Feminismo en África. Para mí, el Feminismo en África siempre ha existido con otro nombre. Mi lucha es visibilizar la situación de las mujeres aquí y te diría que esa es mi aportación al Feminismo. No me he limitado a observar la situación de la mujer sin implicarme sino que he luchado para lograr que las mujeres tengan un hueco en esta sociedad.

“Las feministas no queremos ser superiores sino iguales a los hombres“

-¿Y qué opinas que se utilice el término "racializado" para las mujeres africanas?

-No soy una persona racializada sino que soy una mujer negra africana y me gustaría que me llamaran: una mujer africana negra, sencillamente. Si hay personas que se sienten cómodas si las llamas mujeres racializadas, depende de en qué contexto vivan y el porqué han llegado ahí, yo lo respeto.

“No soy una mujer racializada sino una mujer africana negra“

-¿Cómo es el Feminismo en África?

-Mientras que Europa ha avanzado en algunas cosas, en África, todavía hay unas culturas y costumbres, que dañan a las mujeres. Hablo de violación, de violencia sexual y de mutilación genital, por ejemplo, que hacen daño a la dignidad de las mujeres. Y también hay que tener en cuenta que en Europa hay libertad de expresión.

“En África, las mujeres se enfrentan a las violaciones y la mutilación genital “

Mientras hacemos las fotos de la entrevista, Nicole Ndongala recuerda que su primera noche en Madrid fueron diez horas en una estación de autobuses, rememora que sus primeros años los vivió en un albergue, que había gente retiraba la mirada cuando la veía pero también otra que la ayudó. "Nadie arriesga su vida para ver un país bonito, siempre hay una historia detrás".

Nicole Ndongala se despide de Objetivo Igualdad, con una reflexión agridulce y esperanzada: "En España, la gente se manifiesta día 8 de marzo y tiene un apoyo incondicional del Gobierno en ese sentido. Pero en África todavía hay zonas en las que la gente no tiene derecho manifestarse. Sin embargo las cosas están cambiando porque África está avanzando mucho."