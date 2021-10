La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido este martes que al menos 21 de sus empleados son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas en la República Democrática del Congo durante la respuesta de este organismo de Naciones Unidas al brote de ébola sufrido en el país africano entre 2018 y 2020. Así lo ha determinado una comisión de la OMS que ha investigado durante los últimos doce meses las decenas de denuncias recibidas.

Las pesquisas de la comisión han concluido que a algunas de las víctimas se les prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales. Los investigadores han recibido denuncias de nueve posibles violaciones, así como extorsiones a mujeres que fueron obligadas a abortar tras sufrir estas agresiones.

En muchos casos las víctimas "no obtuvieron los trabajos que les habían prometido a cambio de las relaciones sexuales", mientras que otras denunciaron haber sufrido repetido acoso para mantener sus empleos o haber sido despedidas por negarse a mantener relaciones . Algunos de estos abusos sexuales, señala el informe, se llevaron a cabo sin métodos anticonceptivos, por imposición del agresor, y pudieron terminar en embarazos no deseados, partos prematuros y abortos , según indican estas investigaciones preliminares.

Violaciones sistemáticas, un "delito habitual" de las milicias

La comisión investigadora se creó en octubre de 2020, pocos días después de que The New Humanitarian y la Fundación Thompson Reuters publicaran un reportaje sobre los posibles abusos contra personal no cualificado (trabajadoras comunitarias, cocineras, limpiadoras, etc.).

Las denuncias también apuntaban a trabajadores del Ministerio de Salud congoleño y de organizaciones no gubernamentales que también colaboraron en la lucha contra el brote de ébola.

Los sucesos -y el propio brote- se produjeron en las provincias nororientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, una región sumida en un olvidado conflicto desde hace más de dos décadas en el que participan milicias de la vecina Ruanda.

Organizaciones humanitarias han denunciado que las violaciones sistemáticas de mujeres son uno de los delitos que más habitualmente cometen las milicias de este conflicto.