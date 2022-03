En su intervención en el Consejo de la ONU, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ha advertido que "Rusia debe retirar sus fuerzas del territorio soberano de Ucrania y dejar de desestabilizar la situación de seguridad internacional. Queremos la paz y queremos resolver todas las cuestiones a través de la diplomacia. Estamos listos para todos los escenarios posibles y listos para proteger nuestra tierra y nuestra gente", ha defendido Kuleba.

“Russia must withdraw its forces from the sovereign territory of Ukraine and stop destabilizing the int'l security situation. We want peace and we want to resolve all issues through diplomacy. We stand ready for all possible scenarios and ready to protect our land and our people.“