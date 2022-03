El reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, controladas en parte por milicias separatistas prorrusas, ha sido el primer paso que ha dado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreciendo una idea un poco más clara de cuáles eran sus intenciones al situar alrededor de 150.000 soldados en la frontera con Ucrania.

El líder ruso ha ordenado el despliegue de tropas en el este de Ucrania, dentro de lo que ha llamado una “operación de paz”. Ahora lo difícil es conocer hasta dónde piensa llegar y qué opciones militares tiene sobre la mesa. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Javier Morales, asegura que “todos los escenarios están abiertos” debido al “comportamiento aparentemente irracional de Putin”.

Por su parte, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Torres, señala que los separatistas "sin respaldo militar ruso es muy difícil que consiguieran expandir su influencia".

Primera opción: ocupación de territorios ya controlados por milicias prorrusas

Las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk están -en parte- bajo el control de rebeldes separatistas apoyados por Rusia, que luchan contra el Ejército ucraniano desde 2014, después de que previamente Moscú se anexionara la península de Crimea. El despliegue de tropas rusas ordenado por Putin en las regiones en poder de las milicias separatistas podría ser un primer paso hacia una invasión más amplia, pero algunos expertos opinan que también sería una buena plataforma para que Rusia ejerciera presión sobre Ucrania de otras formas, por ejemplo, con un bloqueo naval en el mar Negro o tratando de intimidar a Kiev con una situación de crisis permanente.

De momento, el Gobierno ruso ha descartado desplegar de manera inmediata militares en las zonas ocupadas por las milicias prorrusas, aunque ha advertido de que todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de la “situación sobre el terreno”.

02.23 min Crisis Ucrania: así ha recibido el Donbás el reconocimiento de su independencia por Putin

Según Torres, “los separatistas en sí mismos tienen poca fuerza militar como para plantearse una expansión más allá de los territorios que controlan”. “Realmente lo que controlan ahora fue consecuencia de esa intervención irregular de Rusia hace años, que sacó de la ecuación al Ejército ucraniano y en este caso la lógica sería la misma”, subraya.

En este sentido, Torres destaca que si el apoyo de Rusia a los separatistas se limita a Donetsk y Lugansk, Ucrania “no disputaría aquellos territorios donde no existe un sentimiento antirruso”. “Posiblemente evitaría el enfrentamiento incluso con esas fuerzas irregulares, sobre todo para no erosionar su posición internacional. De facto, ya es un país que padece la amputación de parte de su territorio y tampoco ha pretendido invertir esa situación, ya que su situación es de debilidad y le llevaría a enfrentarse directamente con un vecino que no dudaría en emplear toda la fuerza militar”, detalla Torres.