Biden está "convencido" de que Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania

El presidente de Estados Unidos ha hablado este viernes por videoconferencia sobre la crisis ucraniana con los principales líderes occidentales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el británico, Boris Johnson, entre otros.

En la conversación también han participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha asegurado que los líderes han compartido "la preocupación sobre la situación en y alrededor de Ucrania, que sigue siendo amenazante".

"Todavía hay tiempo para la diplomacia y una solución pacífica", ha señalado a través de su cuenta en Twitter. "Pero en caso de que Rusia opte por una agresión, hay un sólido paquete de sanciones", ha advertido Von der Leyen.

