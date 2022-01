Conocer los lugares patrimonio de la UNESCO a través de las mujeres en su historia

Gara y Jonay fueron invencibles y al final felices,

quien luchó por amor lo alcanzó como Gara y Jonay.

Oh, oh, oh, Gara y Jonay.

Oh, oh, oh, Gara y Jonay.

"Lunnis de leyenda, hoy, 'Gara y Jonay'".

(TODOS) Hola, Lucrecia. -Hola, chicos.

Hemos hecho un equipo de baloncesto. Sí, nos llamamos Los Lunáticos.

Lulila, ¿qué pasa que no juegas con ellos?

No me dejan.

Chicos, tienen que dejar jugar Lulila.

Pero si no sabe jugar.

Acabamos de convencer a Lulo para que juegue con nosotros.

Es verdad, con él vamos a ganar a todo el mundo.

Pero, con Lulila seguro que nos ganarían todos.

Pero si yo sé meter muchos goles.

(RÍEN)

Muchos goles, pero si en el baloncesto no se meten goles.

Es verdad, Lulila, en el baloncesto hay canastas.

Me parece que tú no meterías ninguna.

Bueno, nos vamos a hacer un partido de baloncesto.

Seguro que metemos muchos goles.

(RÍEN)

-No tienes que hacerles caso, Lulila.

Si tu sueño es jugar al baloncesto,

solo tienes que practicar mucho, mucho.

Si tienen razón, nunca tendré la altura suficiente

para jugar como ellos.

Yo tengo una historia que seguro que te va a ayudar, mi amor.

Mi historia es una historia de amor.

(NARRADOR) -"Era una época donde los habitantes de las Islas Canarias

vivían en armonía con la naturaleza.

Tenerife era la isla del fuego.

En la ladera de su imponente volcán, el Teide,

vivía Jonay, príncipe de los señores del fuego.

Jonay trataba de alejarse todo lo que podía del agua,

no fuera a apagarle su majestuoso fuego interior.

En frente había una isla mucho más pequeña, La Gomera.

Allí vivían los señores del agua.

Siempre alejados del poder destructor del fuego.

El rey de La Gomera tenía una bella hija,

la princesa Gara.

Su padre quería casarla con algún príncipe cercano,

pero Gara no quería saber nada del asunto.

Así que Gara decidió saber su futuro

y acudió a la Fuente de los Siete Chorros.

Cuenta la leyenda que si te asomas a la fuente

podrás ver el reflejo del rostro de tu amado.

Gara se enamoró al instante, ¿quién sería ese joven tan apuesto?

La imagen se enturbió".

-Ese muchacho traerá grandes males a nuestra tierra.

"Le dijo su padre.

Así que le ordenó mantenerse alejada

de cualquiera que viniese de la isla vecina,

hasta que día Gara vio un barco que se acercaba procedente de Tenerife.

No podía creerlo, era el joven tan apuesto.

En cuanto sus miradas se cruzaron, sabían que estaban hechos

el uno para el otro, pero su amor era imposible.

En cuanto agua y fuego entraron en contacto,

la ira del volcán se desató provocando el caos

en las dos islas".

-Ya te lo había advertido. -"Dijo su padre".

-Hay que respetar las reglas de la naturaleza.

-"Así que el rey expulsó a Jonay de la isla

prohibiéndole volver nunca más.

Gara lloraba, desconsolada.

Jamás encontraría a alguien como él.

Mientras Jonay se alejaba, prometió volver a por ella.

Jonay tenía que encontrar la forma de volver a ver a su amada,

pero si regresaba en el barco, sería descubierto al instante.

Solo le quedaba una solución.

Pese a su miedo al agua, Jonay no se lo pensó dos veces

y se tiró al mar de cabeza.

Jonay nadó día y noche, y cuanto más nadaba,

sus llamas se iban apagando poco a poco.

Gara pasó día y noche llorando por su amado.

Lloró y lloró hasta que su cuerpo se secó

sin dejar rastro de agua.

Cuando Jonay llegó a la Gomera, ya no le quedaba ni una simple llama.

Por eso, cuando Gara le vio salir del agua, no le reconoció.

'¿Eres tú el príncipe del fuego?', le preguntó Gara.

'¿Eres tú la princesa del agua?', le preguntó Jonay.

El padre de Gara no estaba dispuesto a que la ira del fuego

volviera a caer sobre ellos.

Así que trató de impedir que se tocaran,

pero esta vez nada sucedió.

Gracias al sacrificio de Jonay,

no había ni rastro de fuego en su cuerpo.

Igual que Gara, que derramó hasta su última gota por amor.

Ya nunca más serían príncipe del fuego y princesa del agua,

pero eso daba igual.

Desde entonces, vivirían juntos para siempre".

Oh, Lucrecia, qué historias más bonitas cuentas.

Gracias, mi vida, y de las que podemos aprender mucho todos.

Es verdad, nunca más voy a dejar que nadie me diga

que no puedo hacer algo aunque sea tan pequeña.

Así me gusta, Lulila, así se habla.

Mira, ya llegan todos. A ver qué tal les ha ido.

Hola, chicos. (TODOS) -Hola, Lucrecia.

-¿Pero qué pasa que estáis tan tristes?

Que Lulo se ha borrado del equipo. ¿Ah sí? ¿Y eso?

Dice que ha encontrado un deporte que le gusta más.

¿Ah sí? ¿Cuál? El levantamiento de peso.

Lulila, necesitamos a alguien que juegue por Lulo.

¿Quieres jugar con nosotros?

Pues no, ya no quiero ser de vuestro equipo.

Pero, Lulila, ¿por qué no quieres jugar con nosotros?

Lucrecia me ha enseñado que si lo intento,

puedo hacer cualquier cosa que yo quiera.

Entonces, ¿qué quieres hacer? Levantamiento de peso.

Me voy a apuntar con Lulo.

Lulila, tienes razón.

Si practicas mucho, acabarás levantando más de 100 kilos.

Está aquí mismo, en las Islas Canarias.

-Ya, pero eso no demuestra que la historia sea real.

-Pues claro que sí, mira aquí.

Si se lo inventaron, ¿entonces por qué le pusieron ese nombre

al Parque Nacional de La Gomera?

-Parque Nacional de Garajonay. Bueno, tan solo es un nombre.

¿Acaso has visto alguna vez a los señores de fuego?

-No.

-¿Y a los señores del agua? -Tampoco.

-Claro, porque es imposible que existan.

Así que es una leyenda.

-Ahora dime una cosa. ¿Dónde sucede esta historia?

-En las Islas Canarias.

-¿Has estado alguna vez allí? -Pues no.

-Entonces, si nunca has estado, ¿cómo sabes que existen?

-¿De verdad? Me crispan las orejas.

Cuando sus miradas se cruzaron la ira del volcán se desató,

agua y fuego entró en contacto y el caos les separó.

Jonay nadaba y nadaba, las llamas de su cuerpo

apagaba el mar.

Día y noche Gara le esperaba, se quedaba seca de llorar.

Él llegó a la isla y se reunió con Gara,

nunca más serían príncipes de fuego y agua.

Nada es imposible, si tú no te rindes,

quién luchó por amor lo alcanzó, Gara y Jonay.

Fueron invencibles, y al final felices,

quién luchó por amor lo alcanzó como Gara y Jonay.

