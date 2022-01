La presidenta del BCE ha sostenido que "el euro ha contribuido al sentimiento de unidad entre los europeos" y ha recordado que "la última encuesta del eurobarómetro, cuando se preguntó sobre el significado de la Unión Europea para los ciudadanos, el 41 % respondió asociándolo con el euro".

"La moneda única ocupaba el segundo lugar después de la libertad de circulación. Está claro que el euro y Europa son ahora inseparables. Y para los jóvenes europeos, que siempre han conocido solo la moneda única, debe ser prácticamente imposible imaginar Europa sin el euro", ha argumentado.

Lagarde ha mencionado que entre 1990 y 2002, "el comercio entre los países que luego se unirían a la zona del euro aumentó menos del 5 %, mientras que creció alrededor del 200 % desde la introducción de la moneda única", y que otro de los beneficios derivados ha sido la mayor circulación de los ciudadanos, que se pueden mover entre países sin cambiar de divisa.

“I remember when I first held a euro banknote just after midnight 20 years ago.

That moment was a tiny part of the largest cash changeover ever. For many it is now impossible to imagine Europe without the euro.

In #TheECBBlog I reflect on the euro’s journeyhttps://t.co/ROESHDAyJx pic.twitter.com/1znlPTAmmU“