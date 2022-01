La epidemia silenciosa ya no lo es tanto. El suicidio, la primera causa de muerte no natural en España, llena titulares, saca por primera vez a cientos de personas a la calle para luchar por su prevención y llega al debate político, algo inaudito hasta hace muy poco. El embate de la pandemia y sus devastadores efectos en la salud mental ha despertado una nueva sensibilidad hacia este problema oculto.

Aun así, los expertos constatan que todavía hay "mucho desconocimiento y estigma" entre la población. Décadas de tabú y de "miedo a hablar de la muerte en general" han hecho mella en nuestra manera de afrontar el suicidio, y provocan que sigamos reaccionando con incomodidad y con silencio, como señala la psicopedagoga y especialista en suicidio juvenil Mar Cortina.

Psiquiatras y psicólogos recopilan para RTVE.es consejos para prevenir el suicidio: cómo detectar que alguien cercano tiene ideas suicidas, qué hacer y qué no hacer frente a ello y cómo afrontar el problema desde sus causas.

¿Qué es lo que no hay que hacer?

Conviene evitar lugares comunes que se repiten ante aquellos que sufren una depresión. "Decir 'pon de tu parte', 'pon voluntad', 'vamos a salir' hace mucho daño", advierte el psiquiatra. "La intención es buena, pero la gente depresiva ve que no les entienden, porque no es que no quieran, es que no pueden. ¿Si alguien tiene una pierna rota le dices pon de tu parte y vete a correr?", se pregunta.

Errazquin, por su parte, no recomienda frases manidas como "piensa en tus hijos". "Esa persona ya ha pensado en sus seres queridos. Esas palabras solo pueden provocar más culpa", afirma.

La psicóloga desmonta el mito de que "las ideas acerca de la muerte, los gestos autolíticos -tentativas de suicidio o autolesiones- o la ingesta desproporcionada de medicamentos son llamadas de atención y como tal hay que ignorarlas". Advierte de que es un error quitarle peso a estos comportamientos, ya que "son gritos de socorro, formas que la persona encuentra para poder expresar algo que está viviendo y que no sabe expresar de otra manera". Nueve de cada diez personas que se suicidan han avisado de alguna manera antes de hacerlo.

También hay que evitar decir otras frases que empiecen por "yo en tu lugar...". "Nadie está en el lugar del otro en un momento tan difícil", apostilla.