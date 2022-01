Yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme.

Cuando una hija se suicida, nadie es consciente de nada.

A mí lo que me ayudó es que en mi casa,

mi madre no lo trató jamás como un tema tabú.

Se mueren, casi tres veces más gente por suicido

que por accidentes de tráfico.

¿Cómo es que jamás se habla de esto?

Yo tengo una lesión psicológica.

¿Tú ahí ya estabas luchando contra la bulimia?

Sí, pero todavía no lo sabía nadie.

Me puse como una loca.

Porque te echan la culpa.

Ya sabes, ¿no? Madre.

Ander, esta es la medicación que tomas.

Esa es. Por la mañana y por la noche.

Llevo yendo a terapia desde los 8 años

y llevo tomando muchas pastillas.

España es el país del mundo que más medicamentos consume

para combatir los trastornos de ansiedad.

Entre los más jóvenes, el problema se ha disparado.

Seguro que en vuestro entorno,

hay personas que se han autolesionado

o se lesionen.

Esto es absolutamente significativo.

Yo me lo llegué a plantear

porque a mí me hacían sentir tan mal los acosadores...

El número de personas que nosotros tenemos que derivar

todos los años a salud mental va aumentando exponencialmente.

Me asustan las cifras, la verdad.

No todas las personas que necesitan tratamiento

lo reciben.

Faltan personal y recursos.

Hay que pagar... o esperar.

¿Cuántos pacientes tienen en total?

Yo diría entre 240 a 250.

Nuestros adolescentes ahora mismo tienen que esperar

en torno a un año, un año y medio,

que son derivados a poder venir con nosotros.

¿Cuánto cuesta ir al psicólogo privado?

(TEL) "Entre 50 y 60 euros aproximadamente".

"Salud Mental: La herida invisible" en "Comando Actualidad".

(Música)

El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte,

no natural, en jóvenes de entre 15 y 29 años,

según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, los profesionales sanitarios

alertan del aumento de consultas en adolescentes

por ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.

¿Cómo está afectando la pandemia a la salud mental de la juventud?

Y ellos, ¿cómo lo están viviendo?

(Música)

¿Qué ha sido para ti lo más difícil

de esta situación que hemos vivido con la pandemia?

¿Cómo os han hecho sentir todas estas situaciones?

¿Quién quiere comenzar?

El perder contacto con la familia, con los amigos. O sea...

Ha sido duro. Y sigue siéndolo.

Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores

y lo celebraremos.

Buenos días.

Disculpadme un momentín que os interrumpa la clase.

Isabel, ¿qué está pasando, para que estéis llevando

el tema de la salud mental como contenido a las aulas?

Hay una necesidad de atención psicológica

y me preocupa.

Y tenemos que atenderla.

Bueno, y ¿qué opináis vosotros

de estar hablando sobre salud mental en clase?

Creo que es un tema del que se habla muy poco.

Como que se ha tenido muy tabú lo que es la salud mental.

Y muy poco... Como que se le ha dado muy poco reconocimiento

con la importancia que tiene y hablando de ello,

creo que se podría solucionar muchas de las cosas.

Yo opino que la salud mental es tan importante como la física.

No se puede estudiar ni trabajar simplemente,

si no sabemos en qué estado estamos.

Y si los profesores no son conscientes

de cómo están sus alumnos y qué se puede hacer al respecto.

Creo que todas mis amigas y amigos, todas padecemos ansiedad

o algún tipo de problema de la salud mental.

He tenido episodios de ansiedad antes.

pero sí es verdad que con la pandemia y todo,

esa sensación de soledad, de no tener cerca a mis amigos

y, por ejemplo yo tengo pareja estable hace tiempo,

pues no verla y tal...

sí que me ha generado mucha inseguridad

y muchos miedos que ahora trato con un psicólogo.

Porque pues creo que todo el mundo debería ir.

No sabemos reconocer cuándo tenemos un problema o cuándo no.

Porque no se habla de estas cosas.

O sea, no tenemos conocimientos sobre salud mental para nada.

Entonces, yo ahora que también estoy yendo a terapia

conozco muchas cosas que antes no conocía

y que yo pensaba que eran supernormales.

¿Por ejemplo?

Pues con la ansiedad que yo también padezco,

me doy cuenta de muchos pensamientos intrusivos que tengo,

que no son sanos, saludables.

Y que yo pensaba que eran algo supernormal.

Yo llevo yendo a terapia desde los 8 años

y llevo tomando muchas pastillas, durante mucho tiempo.

Sobre todo, para el tema de relajarme,

poner atención,

incluso para poder socializar.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu salud mental?

¿Se ha mantenido o ha empeorado?

Ahora que estoy mejor saliendo a la calle,

que he podido encontrar amigos...

Ahora, me tiene que pasar esto y perder mucho contacto.

Yo estoy medicada de hace un tiempo,

por mi psicóloga y por varios médicos,

puesto que también sufro de ansiedad.

Entonces, llevo ya un año en el que sobre todo la utilizo

para relajarme a la hora de dormir

porque me cuesta mucho conciliar el sueño.

Por mucho que intente recurrir a la medicación,

si no recurro a esa terapia o no estaba siendo atendida,

la medicación no sirve de nada.

Vamos a ir al salón de actos

que hoy ha venido el director de un documental

sobre el suicidio.

Creo que va a ser muy interesante

y, de primera mano, vais a ser los primeros en conocer,

que todavía no se ha estrenado.

Así que, venga. Vamos para el salón de actos.

Hola, Pilar.

¿Cómo está afectando la pandemia a la salud emocional

de los alumnos de vuestro centro?

Pues muchísimo. La verdad es que sí que nos hemos dado cuenta

que durante todos estos años,

el número de personas que nosotros tenemos que derivar

todos los años a salud mental o algún servicio externo

por una cuestión psicológica, va aumentando exponencialmente.

De unos datos que eran prácticamente anecdóticos

porque a lo mejor teníamos ocho personas, siete...

que podíamos hacerle hasta un seguimiento.

El año pasado, como te digo,

24 que ya es un número un poquito alarmante,

a este año que ya siete personas me han pedido derivarse.

No sé, ya me asustan las cifras, la verdad.

Id pasando y os vais sentando por ahí, por el centro.

Respetad la distancia, ya sabéis.

También ocupáis esa fila.

Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal?

Tú diriges el documental que vamos a ver a continuación.

Sí.

¿Por qué te decides a abordar el tema del suicidio?

Bueno, lo cierto es que yo tuve un caso de suicidio.

He tenido dos casos de suicidio cercanos.

El primero fue un amigo que murió hace ya, en el 2015.

Cuando murió mi amigo Tony, claro, fue un shock,

fue un golpe muy fuerte.

No ya, solo por la pérdida suya, que fue tremenda, sino sobre todo

porque las sensaciones que sientes en ese momento...

Yo me bloqueé completamente. No fui capaz de llamar a su familia

para preguntar, hasta pasados varios días, ¿no?

Preguntarles cómo estaban,

porque me sentía completamente bloqueado.

A mí esto me ha permitido ir más allá de la problemática

y conocer a los supervivientes. Aquellos que quedan detrás

de una persona que se ha marchado, que se ha suicidado, ¿no?

La peor injusticia que pesa sobre ellos.

O sea, lo que sufren por la pérdida,

lo que sufren por no poder hablar abiertamente de esta pérdida

y lo que porque esta sociedad proyecta sobre ellos esa culpa, ¿no?

"¿Cómo no te diste cuenta?", "tal vez se podía haber evitado".

Eso es tremendamente injusto, ¿no?

(TV) "Fue en aquel momento, cuando me di cuenta de que aquella

era una palabra impronunciable".

(Música)

"Cuando una hija se suicida, nadie es consciente de nada".

"Ni siquiera de que eso es cierto,

hasta que puedes hacerte a la idea de que ha ocurrido".

"El estigma cae inmediatamente encima de las personas

que somos supervivientes de un suicidio".

Yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme.

Eso es algo que se quedó ahí, nunca lo hablamos.

Estuve en el hospital dos días y el lunes estaba en el colegio.

Básicamente, intentas agarrarte, si así lo decides,

y yo lo decidí, a la vida.

¡Uf, bueno! ¿Qué os ha parecido?

(HABLAN A LA VEZ)

-Muy duro. -Muy intenso.

Quiero presentaros también a otra persona que hoy nos acompaña.

Vente por aquí, José Antonio.

José Antonio Luengo es un psicólogo clínico.

Trabaja en la comunidad de Madrid y es una de las personas,

uno de los asesores, que cuando hay algún problema

de este tipo en el centro, pues viene y nos ayuda.

Así que ahora, si os parece bien, vamos a ponernos en círculo...

Muchas veces, cuando yo salgo de un centro

noto cómo se me caen las lágrimas.

Porque la intensidad de la actividad,

de la relación con vosotros, con vosotras,

cuando se ha producido una situación muy dolorosa,

nos afecta a todos.

Seguro que en vuestro entorno

hay personas que se han autolesionado

o se lesionan.

¿Podríamos levantar la mano, aquellos que sabemos,

conocemos a amigos, compañeros...

que...

Bueno, esto es absolutamente significativo.

Absolutamente significativo.

Solo en el primer trimestre de este año,

en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona,

tuvieron un 47% más

de atenciones a personas jóvenes

que venían con temas de autolesiones

y trastornos alimentarios.

No es para quitarse la vida. Es simplemente, desfogo.

Es como ira.

Pues igual que muchos dan puñetazos a las paredes,

y se hacen lesiones en las manos,

otros cogen de cúteres, tijeras

o algo que tenga un poco de punta

y es simplemente, pues de rabia.

Y es...

Tú piensas que es algo que te estás...

que te hace como relajarte.

Pasa el día siguiente, o a los dos días

y te vuelve a pasar lo mismo.

También molesta mucho cuando la gente se piensa...

o tu propia familia no quiere admitir que tienes un problema.

Y que te dicen que es...

"Eso es mentira, lo estás haciendo para llamar la atención".

Y eso...

(SOLLOZA) duele mucho también.

También pasa muchas veces,

cuando no sabes gestionar la emoción que estás sintiendo.

Cuando no sabes gestionarlo y sientes muchísimo dolor,

decides o prefieres sentir un dolor físico

para evitar el dolor emocional o psicológico que estás sintiendo.

¿Y por qué nos cuesta tanto gestionar las emociones?

¿Por qué no nos han enseñado esto?

Siempre nos han dicho que siempre hay que estar bien.

Que es lo correcto, que...

pues eso, que nunca hay que estar triste porque es malo,

pero también, sí que es verdad que nos tenemos que permitir

estar mal y estar mal forma parte de la vida.

¿Habéis pedido ayuda?

¿Habéis tardado mucho en pedirla? ¿A quién habéis recurrido?

Yo empecé con un profesional durante muchos años.

Y mi único... mi mayor apoyo fue mi familia, fue mi madre,

que fue la que se dio cuenta porque yo lo hacía porque necesitaba

desfogar porque tenía mucho...

odio hacia mí

y hacia lo que yo representaba para todo el mundo.

Y, además, tenía como mucho dolor dentro,

y gracias a ellos pues conseguí recuperarme

y ahora estoy como más estable

y con un tratamiento que me ayuda a estar bien y...

con su apoyo pues estoy bastante mejor.

También creo que muchas veces no es falta de ayuda,

sino el...

a lo mejor, no querer involucrar a la gente que quieres

en la mierda en la que tú te ves metido.

Me gustaría saber por qué te emociona,

¿porque de repente se habla de algo que no sueles hablar?

¿O sueles hablar de esto y aun así siempre te emociona?

No, sí que es verdad que no suelo hablar mucho de esto.

¿Y cómo te sientes ahora, por ejemplo,

que has dicho esto, has hablado, encima en un grupo,

con la tele grabándote, qué sensaciones tienes?

Pues bastante destapado y...

No lo sé, no...

(RÍE) Ya está.

Esto que estamos experimentando aquí,

viviendo aquí, sintiendo aquí,

es probablemente, uno de los ejemplos más claros,

de que hablar no lo soluciona todo,

pero permite evacuar emociones,

permite sentirse escuchado,

permite sentirse validado también.

Le comentaba yo antes a Javier

que en los centros educativos, y a Pilar la directora,

que en los centros educativos, vosotros y vosotras estáis

175 días al año, siete horas al día.

Que esto es mucho tiempo para que...

en este caso, el profesorado con más recursos, más apoyos,

pero también con más sensibilidad,

podamos, desarrollar procedimientos que permitan detectar situaciones

en el momento en el que surgen y, por tanto,

actuar de una manera más equilibrada.

¿Vosotros tenéis herramientas o formación, el profesorado,

para ayudar a estos alumnos que ya les vemos, están...

bueno, pues algunos con problemas, emocionados,

lo que estamos viendo hoy?

La escuela, dependiendo en la etapa en la que esté,

tiene unos recursos u otros,

nosotros aquí, que esto es un centro de Formación Profesional,

por no haber, no hay ni hora de tutoría.

el profesorado que hay en un centro profesional

son expertos en sus materias,

de psicología no tienen por qué saber.

Javier, ¿por qué quisiste reflejar la parte

de los jóvenes y el suicidio en tu documental?

Normalmente, los actos suicidas

digamos que atacan mucho a las personas mayores,

sobre todo, hombres a partir de 45 para arriba.

Pero sí que hay un pico muy fuerte entre 15 y 29 años, altísimo,

en los adolescentes, en los que las tentativas

y los actos suicidas, lamentablemente...

De hecho, para mí fue una revelación.

Cuando yo empecé a investigar, lo primero fue...

Claro, seguro que todos habéis visto en un momento dado algún...

anuncio en la televisión fomentando la prevención

frente a los accidentes de tráfico, por ejemplo.

Bueno, pues se mueren

casi tres veces más por suicidio que por accidentes de tráfico.

¿Cómo es que jamás se habla de esto?

Vosotros, por ejemplo, cuando en televisión,

en el telediario, en los informativos,

veis el aumento que ha habido de suicidios en gente joven,

¿esto cómo os resuena? ¿Os resulta ajeno o familiar?

Nuestra salud mental como gente joven

se está yendo a la mierda

porque tenemos trabajos precarios, vivimos en casa de nuestros padres

hasta los 35, entonces...

creo que la tasa de suicidios está aumentando muchísimo

entre la gente joven porque no tenemos

alternativas de futuro.

¿A vosotros os gustaría que se pudiera hablar de temas

que hasta ahora eran tabú, como el suicidio?

¿Lo agradeceríais o es algo de lo que preferís no hablar?

Lo agradeceríamos.

Mucho, además.

Psicólogo, ¿por qué no se habla del suicidio?

Se considera una muerte ignominiosa, una muerte...

deleznable, de la que es mejor no hablar porque es

la muerte autoinfligida, es el hacerte daño a ti mismo.

¿El suicidio es algo que ha pasado

por la cabeza de alguno de vosotros?

-Sí. -Sí.

Muchísimo.

Bastante.

¿Por qué no lo habéis hecho y quién os ha ayudado

para no tomar esa decisión?

Pues, básicamente,

porque no tenía valor para hacerlo porque...

yo, a mí mi madre,

cuando yo empecé a hablar de estos problemas con ella,

me dijo: "Es que si tú te mueres, yo voy detrás"

y yo lo que no quería es que... pues arrastrar a alguien conmigo.

No es que no tuvieses valor para no hacerlo,

es que tuviste el valor de seguir aquí.

Y reconócetelo a ti misma porque es algo muy muy difícil.

Fue un punto el suicidio

porque yo sufría acoso escolar

cuando acababa el colegio y cuando entré en el instituto,

y fue tan severo, que...

yo me lo llegué a plantear porque me hacían sentir tan mal

los acosadores,

me metían tantos pensamientos en la cabeza

de que no valgo para nada,

no voy a servir para nada en un futuro,

no le importo a nadie, que dije:

"¿Por qué no acabar con esto?".

Pero...

Al final piensas, o sea...

¿porque ellos te estén metiendo estos pensamientos en la cabeza,

porque te estén jodiendo ahora mismo la vida,

vas a darles el gusto, el capricho de lo que ellos quieren?

Pues no, al final piensas:

"Tengo a mi familia, tengo unos abuelos,

tengo un hermano, unos padres que me quieren

y vendrán personas nuevas en el futuro,

que posiblemente me sepan valorar por lo que de verdad valgo".

A mí lo que me ayudó es que en mi casa

mi madre no lo trató jamás como un tema tabú.

Mi madre también tuvo esos pensamientos

cuando era joven y...

Y bueno, ella siempre me ha contado su experiencia.

A vuestra edad es importantísimo

el papel que juegan vuestros iguales,

lo veíamos en el documental, la gente joven,

vuestros amigos,

¿lo consideráis una red importante de apoyo?

Es verdad que en mi grupo de amigas y amigos

todas vamos al psicólogo y...

la salud mental es un tema del que hablamos muchísimo

y que a través de ese apoyo mutuo,

mientras tú cuentas algo, tu amiga te escucha y tu amiga luego

cuenta otra historia,

el verte reconocida en la historia de tu amiga

es...

te empodera y, al fin y al cabo, genera hoy una red

entre el grupo muy fuerte.

Yo con mi familia nunca he llorado,

pero con mis amigos, sí.

Solo me han visto llorar dos personas:

mi mejor amigo y mi mejor amiga.

Bueno, y ahora todos vosotros, pero...

(RÍEN)

Pero es eso, que al final,

llega un momento en el que te tienes que abrir

y pues supongo que este ha sido mi momento.

Ahora mismo, después de este rato de charla,

¿cómo os notáis?

-Liberadas. -Sí.

-Y unidos. -De alguna manera.

O sea, cuando te vuelves vulnerable

y el resto te responde con vulnerabilidad

es como que se crea ahí una unión, algo.

-Superfuerte. -Yo, sobre todo, comprendida.

Y de, bueno, de saber que...

lo he sabido,

pero cuando lo ves con tus propios ojos,

sabes que tienes a personas

que a pesar de que apenas las conozcas

son personas maravillosas en las que seguro que te ven mal

sin conocerte y...

te van a apoyar en todo lo que puedan.

Dame un abrazo. Nunca te he sentido.

Muchas, muchas gracias.

Muchas gracias, ¿eh?

Un abrazo, chicos.

No todo va a ser malo.

("Say something")

Uno de cada cuatro españoles padece o padecerá alguna enfermedad mental

a lo largo de su vida. Más de la mitad de estos enfermos,

a fecha de hoy, no recibe ningún tratamiento en nuestro país.

Si hablamos de enfermedades graves, como la esquizofrenia,

el trastorno límite de la personalidad

o la bipolaridad, las cifras superan al millón de personas.

¿Cómo viven la pandemia?

Cuando yo abro así...

Sí.

Se sale, ¿lo ves?

-Déjame, Ander. -Sí.

-Espera. -¿Esto es lo que no va bien?

Anna y Rafael, bueno, aprovechando la mañana.

Buenos días. ¿Cómo están? Con Ander.

Tienen ustedes dos hijos, Ander es el pequeño.

Sí, dos hijos. Ander es el pequeño, sí.

(ASIENTE) ¿Y Ander tiene una enfermedad metal?

Sí, eso es. ¿Qué enfermedad tienes?

Pues tengo una cosa que se llama...

Doble...

Trastorno límite de la personalidad, eso.

Es que ya no me acordaba. (RÍE) Ya...

Eso es, sí. ¿Cuántos años tienes?

Tengo 37 años y me dijo la psiquiatra

que todo se desencadena

a raíz de que yo fui antiguamente alcohólico.

¿Cuándo empezáis a sospechar

que algo no va bien o que Ander puede tener una enfermedad mental?

Pues cuando su vida se descompensa

de una forma terrorífica.

Tiene una vida sumamente... pues alborotada digamos.

-Alcohol, mujeres.

-Chicas, zapatos, coches, salidas, viajes, de todo eso, ¿no?

Cuando tienen un brote, muchos, son violentos,

si lo sujetas pues aún golpean la puerta,

en fin, un desmadre.

Ander, asientes así con la cabeza,

tú todo esto lo recuerdas perfectamente...

Sí, lo recuerdo. Y tú lo vivías con esta intensidad.

O sea, que llegabas a pensar que estaban ocurriendo esas cosas

que te asustaban.

Terriblemente, me creía y lo veía muy real.

-Sufren mucho, eh. -Lo pasaba muy mal.

Estos chicos se pasan mucho tiempo en la cama,

en la oscuridad,

con la habitación a oscuras,

se meten en la cama,

y se pueden pasar días, días.

Ustedes tienen una asociación, bueno, usted es la presidenta,

de familiares de personas y enfermos metales.

¿Cuántas familias están reunidas en esta asociación?

Pues sobre las 200.

¿200? ¿Y cómo han vivido ellos la pandemia? Me estaban contando.

De todo, los trastornos de depresión, depresivos

y de ansiedad han aumentado.

La agorafobia también

porque estas personas ya no querían ni salir de casa.

Muchas urgencias, muchas urgencias. (ASIENTE)

Que ha sido difícil atenderlas porque

presencialmente no se podía ir a ningún sitio

y estas personas,

si no conoces bien la enfermedad y no la entiendes...

No se diagnostican a veces.

Es muy difícil, es difícil de diagnosticar.

Y, además, estas personas

las puedes tú maltratar incluso y decir:

"Es que yo tengo un hijo que es un vago,

que es un sinvergüenza,

que es un caprichoso", le llamas de todo.

Porque te crees que tienes un hijo que no lo has sabido educar.

¿Cuánto tiempo pasó usted en ese proceso?

Años. Años que pensaba usted

que su hijo era un indomable

y que lo estaban haciendo ustedes mal

y fracasando como padres,

y cuando ya llegan al diagnóstico...

-Pues es una... -Te explicas muchas cosas, ¿no?

Sí, te explicas muchas cosas.

Esa comprensión es la que tiene que desarrollar la sociedad.

A lo largo de su vida en un momento determinado,

estaba tan perdido que no sabía ni quién era,

y entonces, se vino a esta casa y aquí pues...

intentó suicidarse.

¿Tú lo recuerdas bien esto? Sí, de eso me acuerdo bien.

-No debí hacer eso. -Y destrozó la casa.

¿Esta casa?

Cuando se recupera, tiene alguna dificultad neurológica,

¿le queda alguna secuela? Sí.

Entonces, os dicen que es bueno

que él tenga actividad cerebral de este tipo, ¿no?

Por eso juega tanto. Sí, porque le estimula cerebralmente

y luego también, la coordinación, ¿no?

Unas cuatro horas al día.

Cuatro horas al día, todos los días.

Se está riendo Ander. Sí.

¿Le gusta mucho? (RÍE) Yo creo que un poco más.

Ander, esta es la medicación que tomas.

Eso es. Cada día, ¿no?

Por la mañana y por la noche.

Estas son medicaciones fuertes. ¿Qué son?

Esto será un antipsicótico, posiblemente un antidepresivo.

Hay personas con trastorno que son anti-medicación.

Claro, hay una corriente, ¿no? Sí.

Que estaría en contra del exceso, quizá, de la medicación

porque además inhibe, muchas veces,

el comportamiento natural de estas personas,

los deja como zombis, ¿no? Nos comentaba.

Y hay mucha gente que apoya las terapias

y no tanto la medicación.

Sí, exactamente. Pero es que es necesario todo.

Porque si una persona no va equilibrada,

¿cómo va a hacer una terapia? Digo yo.

Ander, ¿ahora cómo te sientes?

¿Ahora mismo? Sí.

Ahora mismo me siento bien,

si no es por mucha gente que me ha ayudado,

no estaría yo ahora mismo aquí, seguramente.

¿Tú vas a un centro de día, a algún hospital?

¿O haces alguna actividad?

Estoy ahora mismo en un lista de espera

para entrar en un centro de día. -Es muy difícil contarlo,

porque yo no puedo recurrir a mi familia

porque no me entienden.

Y, además, da miedo, a la sociedad le da miedo

porque ven a una persona y dicen: "tiene un trastorno mental".

Y son gente que les cuesta muchísimo socializar,

es uno de los tratamientos en los que hay que insistir mucho.

¿Has sentido el rechazo social? ¿El rechazo de los demás?

Más que rechazo, yo he sentido, sobre todo, el miedo a la gente.

¿Miedo de qué? Miedo pues de que...

de que me analiza la gente.

¿De que te juzgue? Eso es lo que me parece a mí.

Entonces eso te lo llegas a creer y eso te hace encerrarte.

Son rasgos psicóticos.

Entonces, él no quería salir,

uno de los motivos por los que no quería salir

era que decía que le miraban.

Bueno, Ander, ¿esta es tu habitación?

Eso es. ¡Ah, vaya!

Oye, ¿y qué tienes aquí?

Pues nada, aquí tengo lo que más me apasiona a mí,

el tema militar, de lo que es la Segunda Guerra Mundial.

Esta de aquí está premiada, esta primera.

¿Esta maqueta? ¿Sí?

¿Has hecho tú todo, Ander? ¿También los soldados?

Todo, todo, sí. ¿Todo, todo, todo?

¿Y el tanque? ¿Lo has hecho tú? (RÍE) El tanque también, sí.

¿A ver? Es de bolitas.

A ver, enséñanos.

Sí, pues una réplica que dispara bolas de plástico.

Este uniforme es de mi abuelo,

es de comunicaciones, es un uniforme.

Era ingeniero militar.

Y aquí están todas las medallas que ganó.

Fíjate, aquí todo el grupo, ¿no? Sí, todo el grupo.

O sea, muchos amigos. ¿Tienes muchas relaciones sociales?

Claro, claro. Es un mundo maravilloso, la verdad.

Su mejor amigo, pues es...

pues es una persona con un trastorno.

¿Tú trabajas? No, no estoy trabajando.

¿Y has trabajado? He trabajado, sí.

¿En qué has trabajado? Pues he estado trabajando de...

Digamos de tema informático, de auxiliar de administrativo.

-De operador. -De operador también he estado.

¿Y qué pasa con los trabajos? ¿Es difícil mantenerlos?

Pues que, para mí, se me hace muy difícil mantenerlos,

llevar una disciplina... ¿La rutina?

El horario que es muy tal, ¿no?

Me cuesta muchísimo eso, adaptarme a ello.

¿Y cómo es la relación, Ander, tuya con el dinero?

Porque en las ocasiones que has tenido trabajo,

¿qué pasa con el sueldo?

El dinero, tengo un pequeño problema

o gran problema con el dinero,

porque cuando más dinero tengo, más peligroso,

en el sentido que gasto sin control,

soy muy caprichoso y en seguida se me va.

¿Y tú dispones de tu dinero?

¿O él está incapacitado administrativamente?

Yo tengo una incapacitación, eso es.

Solo con el tema... Solo con el tema económico, ¿no?

Administrativa es la incapacitación.

Esto va a cambiar ahora, esto ha cambiado, de hecho.

El día 3 de septiembre ha entrado en vigor la nueva ley

y desaparecen todas las tutelas.

No vemos ahora en un futuro, digamos, incierto.

Incierto en el sentido que no sabemos cómo va a funcionar.

¿Cuántos años tenéis vosotros, y a qué os habéis dedicado?

Ahora estáis con la asociación, con muchísimo trabajo

pero entiendo que ya os habéis jubilado.

Yo soy psicólogo. ¿Y Rafa?

Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial.

Imagino que os planteáis un poco, ahora tenéis 72 años me decías,

¿qué va a pasar cuando no estéis, no?

Esa es una inquietud que tienen pues todas las familias.

Lo tienes entregado a Cynthia ahora.

No le gusta mucho, eh. ¿No le gusta?

No le gusta mucho, no. ¿Ni mimos quiere que le hagas?

Bueno, mimos puede ser que sí, pero...

Oye, ¿y esto de los animales, Ana? Le calman mucho.

-Me hace mucha compañía. -Tiene algo en que ocuparse,

porque sabe que este bicho depende de él.

Para él es fundamental, vamos a ver, le ha hecho mucho bien.

No quiere ni salir.

¡Hombre, no! Sí quiere, sí.

Hay muchos enfermos mentales que están en situación de calle,

porque las familias no saben qué hacer con ellos.

¿Qué mensaje darían a las familias

que estén ahora en su misma situación

y que lo estén pasando mal?

Que se planteen en buscar una asociación,

un refugio de supervivencia, digamos.

Un refugio en el que te sepan decir lo que tienes que hacer,

es fundamental porque las familias se enquistan

frente a un problema de estos,

y ahí estamos para luchar y admitirlos, no marginarlos.

("Voices", Jana Kramer)

Los juegos olímpicos han puesto sobre la mesa

un debate que parecía tabú hasta ahora:

La salud mental de los deportistas de élite.

¿Qué miedos, estrés, o ansiedad, sufren quienes se exponen

a que un país o, el mundo entero, juzguen sus movimientos?

¿Por qué no se habla de este tema abiertamente?

Esto es la final de un torneo internacional

en la que tú combatías con una coreana.

Sí. Madre mía cómo os dais, ¿no?

(RÍE) Bueno, en realidad no nos hacemos daño.

¿No? ¿En serio? No, sabemos caer, además,

en el momento con la adrenalina.

Cuando tú ganas este torneo internacional,

estás pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ha pasado ya un tiempo desde los JJ. OO.,

no has estado. No.

¿Cómo estás ahora?

Ahora estoy bien.

En este torneo yo ya estaba subiendo deportivamente,

y estaba bajando en cuanto a salud.

También tuvo que ver la presión extra

que supuso el deporte.

Al estar cada vez a mayor nivel, pues la presión iba aumentando,

la ansiedad iba aumentando,

los controles de peso eran más estrictos...

¿Tú ahí ya estabas luchando contra la bulimia?

Sí, pero todavía no lo sabía nadie.

Ahí eran de los momentos en los que peor estaba.

Esto fue justo un mes antes de los Juegos del Mediterráneo,

al acabar los Juegos del Mediterráneo,

es cuando yo empiezo... una caída en picado

que tiene su punto límite

en el Campeonato del Mundo en el que yo no consigo dar el peso.

Pero sí, en ese momento,

yo era la representante de España en 50 kilos.

Yo tenía que dar un peso, exacto. Menos de 50 kilos, ¿no?

Me sentía avergonzada, sentía...

sentía que se me iba a juzgar mucho,

que la gente no me iba a entender

y me sentía muy mal conmigo misma.

Entonces, intenté seguir, intenté seguir,

hasta que llegó el momento en el que ya no podía seguir.

A todo el mundo le llega, cuando tiene un problema así,

ese punto de decir:

"Tengo que buscar ayuda, tengo que cambiar esto,

tengo que ponerme en manos de alguien".

Ese momento es el más difícil,

y también es el momento en el que empiezas a curarte.

Se ha hecho un estudio

entre los deportistas olímpicos de Canadá que han ido a Tokio,

y el resultado es que el 40% son propensos a tener

más problemas de estrés, de ansiedad,

problemas con la alimentación...

Sí, sí, lo veo día a día.

Yo vivo en un centro de alto rendimiento

con muchas deportistas y muchos chicos y muchas chicas

desde los 14 años hasta los 30 y pico

y yo veo lo que hay,

muchos no lo dicen, no están preparados...

Pero yo sé que sí, que eso es una realidad.

A ti que deportistas del nivel de Simone Biles o Ana Peleteiro

hablen de sus problemas de salud mental,

¿a ti te viene bien?

Parece que es algo de lo que no hay que hablar,

sí sabemos que existe, pero no se tiene que hablar.

No es así, se tiene que hablar,

igual que yo me puedo romper un ligamento de una rodilla,

puedo tener depresión

y esto tiene que estar totalmente claro.

Yo tengo una lesión psicológica.

(RÍE) Que es todavía peor, para mí.

¿Qué pasa, mamá? ¿Estás cocinando?

-Sí. -¿Qué estás haciendo?

Borrajica, verduricas, todo sano.

Hombre, estando en Navarra es lo que hay que cocinar, ¿no?

Venimos de ver uno de los combates de tu hija.

Sí, ahora está muy bien, ahora está fantástica.

Cuando estaba mal, eran contestaciones feas...

Yo creo que se pega contra el que quieres

o el que más cerca tienes.

Me cambió muchísimo el carácter, me volví más oscura, más fría,

más distante, más solitaria.

¿En qué momento sabes que tu hija tiene bulimia?

Cuando me lo dijo. ¿Te lo dijo ella directamente?

Sí, sí. Bueno, me puse como una loca

porque te echas la culpa...

Ya sabes, ¿no? Madre.

Después analizas, miras,

y dices:

"Estos cambios de humor que tenía por algo era".

¿Hasta qué punto ha tenido que ver los Juegos Olímpicos

o la preparación deportiva en todo esto?

Te autocastigas tú mucho también cuando coges un kilo,

cuando llegas pasada, cuando has comida más de la cuenta.

No tienes una relación sana con la comida.

Tienes entrenamiento hoy, ¿no? Sí, como todos los días.

El mallot de la Selección Española, Aintzane Gorria.

No fue a Tokio, pero... No, no fue a Tokio.

Puede ir a París perfectamente. Sí.

Bueno, espero que vaya uno nuevo, pero...

Espero que me den uno nuevo.

Porque tú, Aintzane, ¿eres profesional?

¿Vives de esto, del deporte?

*Bueno, tengo ayudas, tengo becas, pero no tengo un sueldo como tal.

Tuve una lesión mental

y tuve pérdida de becas también, claro.

Yo no pude tener resultados

y, entonces, no me mantuvieron algunas de ellas.

Y aquí están... No las tenemos de una forma muy especial,

pero son algunas de las que he conseguido.

¡Toma ya! ¿Todas estas medallas has ganado?

Sí, y bastantes más también, que están en Madrid.

Y tu lucha contra la bulimia, ¿merece una medalla de estas?

No, merece todas.

Esa es la más difícil.

Pasados los Juegos Olímpicos de Tokio

tú has tenido que tomar una decisión.

Si trabajar de algo que no tiene nada que ver con la lucha,

o seguir intentando ir a los Juegos Olímpicos.

Si yo me voy ahora,

a mí me da la sensación de que la enfermedad me ha ganado.

Yo no me puedo ir así.

A lo mejor me clasifico, a lo mejor no.

Pero yo quiero disfrutar de un camino y de un ciclo bien,

saber hasta dónde puedo llegar

y retirarme tranquila.

No así.

Retirarme cuando yo lo decida

y no porque una enfermedad lo ha decidido.

-"Buenas tardes". -¿Qué tal?

-"Muy bien, y tú, ¿Cómo estás?". -Bien, muy bien.

"¿Qué hacemos de momento con la báscula?"

Esconderla.

"Vale". "Déjala ahí escondida".

¿Cuánto tiempo llevas con Aintzane?

"Con Aintzane llevo seis meses".

En concreto, tú trabajas

para el Consejo Superior de Deportes

para cuidar la salud mental

de los deportistas de alto nivel en España.

Al final, el deportista es una personita

que, al final, está sometido a muchas presiones,

hay muchas expectativas.

Hoy en día hace falta contar con un equipo de apoyo,

gente que pueda trabajar para ellos

y para que ellos también aprendan a cuidarse, ¿no?

¿Tienes mucho trabajo, muchos candidatos?

Tenemos más casos ahora.

Creo que con todo lo que ha pasado,

retrasar el tema de los Juegos, la pandemia,

esto ha hecho que muchos deportistas

soliciten el servicio.

Y también, no sé si os parecerá un poquito raro,

también miedo a ganar a veces.

Cuando yo gano, ¿qué hago con eso?

¿Cómo gestiono ese éxito, no?

(Música)

(Silbato)

(Silbato)

¡Un minuto!

Uno de los entrenadores de Aintzane.

Sí, el segundo entrenador.

José Manuel Méndez es el entrenador principal,

pero está de vacaciones y hay que cubrirle.

¿Cuántos años lleváis con Aintzane?

-Pues desde que tenía ocho. -Desde los ocho años.

¡Ocho años! Imagínate.

Para Jose Manuel y para mí son como nuestra familia.

Claro. Nuestras hijas e hijos.

Lo principal que quiero es que esté bien, que sea feliz.

¿Cómo llevasteis esos momentos?

Veíais que no estaba bien,

el otro entrenador le dijo: "¿Te pasa algo?".

Claro, es decir: "Qué pena no haber estado ahí

para haberlo visto antes y haber echado una mano".

Pero en el momento en que se identificó

hicimos todo lo que pudimos para traer psicólogos,

dietistas, para reconducir la situación.

Ha sido valiente, de reconocer lo que tiene y contarlo, ¿no?

Yo creo que Aintzane siempre se ha identificado

por decir lo que piensa e ir de cara.

Y eso le honra.

Yo creo que, además,

ayuda a otras personas que están en esa situación

a salir y a afrontarlo.

Mira, Aintzane, hasta tu padre viene a verte entrenar.

Sí, mi padre y mi hermana.

No habréis estado luchando y te has hecho eso en la mano.

No. ¡Ah, vale!

¿Cómo ves a Aintzane ahora?

La veo muy bien, de maravilla. ¿Sí?

Está perfecta. Hace dos años, la cara no era la misma.

No tenía la sonrisa que tiene ahora. Era diferente.

Yo creo que va a salir a delante. Es una luchadora.

¿De verdad que sois amigas?

Sí. ¿Me lo juráis?

Desde los tres años. ¿En serio?

¿Y cómo has visto a Aintzane en los últimos tiempos?

Sinceramente, una montaña rusa ha sido.

¿A ti te ha sorprendido o no?

Sí, no me lo esperaba. ¿No?

Yo creo que cualquier deportista en alto nivel

tiene esa presión, ¿no?

Pero si además le añades el tener que bajar de peso,

que es lo que ocurre en nuestro deporte,

es mucho más duro.

Tienes mucho más en contra.

Era el peso, el peso, el peso.

Y, al final, se apoderó de ella.

Yo llegó un momento que no competía para luchar.

Yo entrenaba para bajar el peso y ya está.

Solo quería dar el peso y ya no quería ni competir.

(Silbato)

¡Hola, osito!

-¿Qué tal? -"¿Qué tal estás?".

-Bien, ¿y tú? -"Bien, ¿y tú?".

El entrenador de Aintzane Gorria.

"Eso dicen". ¿Llevabas tiempo sospechando algo?

"Sí, llevaba tiempo".

"Lo primero, pensé en el psicólogo,

pensé en el nutricionista, pensé muchas cosas,

en un médico".

"Y dije: 'Bueno, vamos por partes'".

Primero, vete a Madrid, recoge tus cosas y ve.

"Y aquí juntos ya empezamos a buscar ayuda

y dónde podemos conseguirla, qué es lo que hay que hacer".

"Mientras ella estuvo es cuando empecé a mirar

todo lo que había sobre el tema del trastorno alimenticio

que yo nunca me había parado a pensarlo".

"Fuimos buscando y haciendo el camino juntos".

Qué difícil es llegar a la cima en esto del deporte, ¿eh?

En todos los sentidos.

"No lo sabes bien".

¡Último ataque!

En España, ocho de cada diez personas

con problemas de salud mental no tienen empleo.

Esto significa que el 82% no genera ningún tipo de ingreso.

Detrás de estos datos, el estigma, el miedo y los prejuicios

que afronta este colectivo.

Compañeros, perdonad que os interrumpa.

Ha venido nuestro invitado, Javier Enzo.

Lo que tenemos que hacer que se vaya a gusto,

que vea que es una radio diferente.

Están preparando el programa de hoy, ¿no?

Vemos ahí el programa 208. Sí.

¿Qué es esto de Radio Barandilla?

Es una radio, como te digo, social

donde tratamos que las personas utilicen la radio como terapia.

Todas las personas que trabajan aquí en Radio Barandilla,

o la inmensa mayoría, tienen algún trastorno mental.

Habría que aclarar una cosa.

Trabajar, trabajar, solo trabaja uno, el técnico.

Los demás, todos vivimos de otros proyectos

fuera de la asociación La Barandilla.

¿Te gusta la radio?

Me encanta. Desde que era pequeño.

Y tienes buena voz además, ¿eh?

Sí. ¿Y por qué estás aquí en este hospital?

¿Cuál es tu circunstancia?

Tengo un trastorno esquizoafectivo.

Esquizoafectivo, ajá.

Y aquí hago mi tratamiento y los talleres que hacemos aquí.

Paquita, no sé cuál es tu historia.

Lo mío fue por depresión

y la radio también nos abre caminos

y nos da unas posibilidades enormes.

A mí me encanta también.

¿Crees que en España se conoce bien vuestra situación?

La enfermedad mental. ¿Hay mucho prejuicio?

Todavía hay prejuicio y hay estigma.

Y, entonces, la gente no tiene que tener miedo.

¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

¿Por qué vienes a este hospital de Lajman?

Pues yo tengo 50 años

y llevo unos cuantos años viniendo aquí.

Tengo una enfermedad mental.

¿Qué enfermedad tienes? Neurosis esquizofrénica.

Aquí cada uno tenemos nuestro problema,

nuestra enfermedad mental.

Pero nos llevamos muy bien.

-Sí. -Sí.

Eres la directora de terapia ocupacional

de este hospital de día.

¿Ha cambiado tu idea de la enfermedad mental?

A partir del trabajo con ellos.

Sí. Son personas que pueden hacer lo que se propongan

Con más ayuda o con menos, pero como nosotros.

Al final, necesitamos todos ayuda.

Vivimos en sociedad, no estamos solos.

Compañeros, ¡ala! A correr por ahí.

-¡Hombre! ¡Qué bien! -¿Qué tal? ¿Cómo estás?

Hola.

Te traigo a nuestros locutores de lujo.

¿Qué tal, Javier? Sara, de "Comando Actualidad".

Ponte tú aquí.

Y esto, para los nuevos.

Bueno, aquí los artistas sois vosotros.

Yo solo vengo a contestar.

Tres... dos... uno. Dentro.

Muy buenas, compañeros.

Tenemos unos presentadores de lujo.

Locutores de diez, vamos.

Nosotros podemos ayudar, precisamente, con lo que hacemos

que es con la cultura, con la música, con el teatro.

¿Qué has descubierto de estas personas

a partir de colaborar, de manera reincidente ya,

con radio Barandilla, con el hospital,

en estas iniciativas? ¿Qué descubres de ellos?

Y no sé si has desechado algunas ideas preconcebidas.

Hombre, el estigma, el tabú. Hay mucho tabú.

No sé por qué no se habla de una manera natural,

de una situación,

de un grupo de personas que conviven con nosotros.

Que, muchas veces, están entre nosotros

y no tienen por qué ser diferentes.

Somos una sociedad que se rige por tabúes.

Eso hay que romperlo

porque es la única manera de avanzar socialmente.

# Pasión gitana y sangre española

# cuando estoy contigo a solas. #

¿Cuándo y por qué montas Radio Barandilla?

En la década del año 2010,

en esa época tuvimos un problema grave en la familia,

un problema de enfermedad mental grave,

y te trastoca toda tu vida, ¿no?

Fue un tema doloroso, incluido cárcel.

Entonces, quise comprender qué pasaba.

Y nos dimos cuenta que faltaba hablar.

En esto había que hablar mucho.

Si consiguiéramos que en España se apoyara la salud mental,

igual que hacen con otros colectivos,

apoyando en inversiones, cambiando la imagen de ellos,

ayudando a empresas a contratar a estas personas.

La mejor psicorehabilitación es trabajar.

Te permite estar todos los días con gente,

Sobre todo, te permite llevar un sueldo

y lo preocupante para muchos padres es:

"Cuando yo falle, ¿qué será de mi hijo?"

El COVID ha traído una desgracia, la ruina.

Pero es una desgracia que es salud mental.

Han aumentado las depresiones...

Se habla de que es la verdadera pandemia silenciosa.

En España se invierte muy poco.

Y la pandemia nos ha situado

en un país desastroso en temas de salud mental.

Lo de antes, que ya estaba mal,

imagínate ahora triplicar todas esas situaciones

y personas que necesitan ayuda.

¿Qué porcentaje de los suicidios, no sé si contáis con datos,

puede tener detrás un trastorno?

La OMS habla de que un 80 o 90% de las que se suicidan

están pasando por un problema de salud mental.

La conexión es total.

Claro. Es que nadie que se suicida está bien.

Y es un dato que es preocupante

que en el año 2019, el 20 y el 21 lo sabremos

dentro de dos años.

Pero en el año 2019, que no estaba la pandemia,

las muertes no naturales entre 15 y 29 años

pasó a ocupar el suicidio el primer lugar.

¿Eso qué significa?

Pensamos que los jóvenes están locos

y corren con el coche. Pues no.

No se mueren más por accidente que por suicidio.

¿Cuál es la asignatura pendiente en salud mental en España?

Arqueas las cejas... (RÍE)

Porque es medio curso, no es una asignatura.

Habría que tener más medios, que no los tenemos.

Más centros de día, más centros de psicorehabilitación.

Claro.

No puedes, cuando a una persona,

a tu hijo o hija le da un brote psicótico,

le sacas del hospital y tiene que ir a un dispositivo de estos,

no le puedes decir que tiene que esperar siete u ocho meses.

Tirado en la cama o un sofá porque no tienes dónde ir.

Y eso está pasando así, somos el país de Europa

que más psicofármacos está consumiendo.

¿Por qué?

Porque estamos medicalizando la salud mental.

Una persona puede tener una depresión, puede tener...

tristeza, puede tener melancolía.

Pero bueno, si va al psicólogo,

no hace falta que le mandes un antidepresivo.

No hay suficientes psicólogos para atender a las personas.

En España, hay seis psicólogos clínicos

por cada 100 000 habitantes.

Tres veces menos que la media europea.

La pandemia ha evidenciado una carencia sanitaria

que sufren pacientes y también profesionales como Juan.

Psicólogo clínico en la sanidad pública.

Hola, Silvia, ¿cómo estás?

Terminas de pasar consulta ahora mismo.

¿A cuántos pacientes has visto?

¿Y en cuántas horas?

Pues hoy he tenido jornada de ocho a tres y he visto ocho pacientes.

Tú trabajas en este centro de salud mental

del Servicio madrileño de salud.

Querríamos haber grabado en el interior.

La comunidad de Madrid no nos lo ha permitido.

Cuéntame, ¿cuántos pacientes tienes en total?

Yo diría, entre 240 y 250.

¿Es normal que un psicólogo tenga esa capacidad de pacientes?

Bueno, de hecho, hay compañeros que tienen incluso más.

Con una lista de más de 200 pacientes,

¿cuánto tiempo le dedicas a cada paciente por sesión?

Pues, también, varía.

Si es un paciente al que ya conocemos,

pues en torno a media hora o 40 minutos.

Si es un paciente nuevo para nosotros,

pues entre tres cuartos de hora y una hora

¿Y ese tiempo es suficiente para atender

los trastornos mentales de tus pacientes?

Pues sería suficiente...

si tuviéramos una frecuencia de citas adecuada.

El problema viene ahí.

Es que estamos viendo a los pacientes,

en muchas ocasiones, mensualmente.

En muchísimas.

Y, a veces, cada dos o tres meses.

Los datos nos dicen que la pandemia ha saturado

un sistema que ya de por sí no funcionaba.

¿Esto es así?

Es verdad que la primaria está colapsada.

Y esto hace que, al final, las derivaciones a salud mental

no estén llegando con la regularidad

que suelen llegar.

Entonces, desde luego,

están viniendo pacientes con dificultades.

Ya sea, por la propia pandemia o las consecuencias de la pandemia.

Paros, ERTE, dificultades sociales, dificultades económicas

que sí sabemos y tenemos datos por antiguas crisis,

que aumenta mucho la probabilidad de suicidio

y la probabilidad de trastorno mental.

Bueno, estamos hablando de gente que ya está en tratamiento.

Pero ¿cuánta lista de espera hay para ser atendido por primera vez

por un psicólogo como tú, de la pública?

Podríamos hablar de...

dos meses, a veces tres.

¿Cuáles son los trámites para acabar siendo atendido

por un psicólogo como tú?

Pues... cuando la persona siente que algo va mal,

el primer filtro es atención primaria.

El paciente tendría que ir a su médico de atención primaria

y es el médico de atención primaria, tras una primera valoración,

quien podría derivar

a psicología clínica

que es una especialidad como cualquier otra.

¿Hay trastornos que se enmascaran con pastillas

y luego resulta que es innecesario?

Pues, a veces, ocurre.

A veces, ocurre.

Lo que nos dice la investigación,

es que para la inmensa mayoría de trastornos emocionales

el tratamiento psicológico debería ser el primer abordaje.

Y, en cambio, lo que suele ocurrir es justo lo contrario.

El no poder ofrecer una alternativa psicológica de calidad,

al final, hace que los compañeros médicos

tengan que utilizar los recursos que tienen a mano. El fármaco.

Desde la Sociedad española de médicos de atención primaria,

nos dicen que, ahora mismo,

entre el 30 y 35% de las consultas en los centros de salud

es por temas de salud mental.

¿Cómo valoras este porcentaje?

Sí, además...

Las investigaciones nos hablan de esos datos.

Incluso, datos superiores.

Y, efectivamente, hay una carga de salud mental muy grande

que está asumiendo la primaria y que, a veces, se ven sin recursos.

Para poder hacerlo.

El que estemos presentes en la atención primaria,

puede desmedicalizar ciertas problemáticas

y utilizar recursos psicológicos,

enseñar estrategias y habilidades...

mucho más allá del fármaco.

¿Podemos llamar a alguno de tus pacientes?

Sí, sí.

De hecho, tengo el teléfono de una persona que creo

que es muy interesante su testimonio.

"Hola, ¿sí?". Hola, Nuria.

"Sí". Hola, Nuria, soy Silvia

de Televisión Española, "Comando Actualidad".

Aquí estoy con Juan, tu psicólogo.

"Hola, Silvia, ¿qué tal? Hola, Juan".

Hola, Nuria, ¿cómo estás?

"Tachando los días para llegar a consulta".

Nuria, ¿desde hace cuánto vas a terapia con Juan?

"Pues con Juan, aproximadamente, dos años y medio. Una cosa así".

Me has dicho que has tenido otras terapias.

¿Siempre por la sanidad pública o también ha sido por lo privado?

"No, ha sido por lo privado".

"En ocasiones, ha hecho que me haya ido a la sanidad privada

ha sido... pues bueno,

que necesitaba más sesiones o una continuidad mayor

de la que en ese momento

se me ofrecía desde la sanidad social".

Cuando has ido a consulta privada, ¿cuánto has tenido que pagar?

¿Cuánto cuesta ir al psicólogo privado?

"Entre 50 y 60 euros, aproximadamente".

Has preferido que mantuviéramos esta conversación

por teléfono, no por videollamada,

esto, ¿por qué? ¿Es por un estigma?

"De alguna manera, sí".

Cuando estamos malos, físicamente, vamos al médico.

¿Todavía no tenemos nada normalizado,

teniendo en cuenta la demanda que hay de gente necesitando ir

al psicólogo, el hecho de ir a un terapeuta como tú?

Pues yo creo y confío

que, cada vez, un poquito más.

Pero que nos queda mucho trecho.

Nuria, muchas gracias por hablar con nosotros.

Cuídate mucho.

"Muchísimas gracias a vosotros".

La depresión, al día de hoy,

se considera el problema mental más incapacitante

y con mayores costes económicos y de sufrimiento mental asociados.

¿Cómo se llega a ser psicólogo?

¿Cómo se forma uno para ser psicólogo

de la sanidad pública?

A los psicólogos de la sanidad pública

se les denomina psicólogos clínicos.

Para llegar a ser psicólogo clínico,

uno tiene que estar cuatro años

en un hospital público, en lo que llamamos el PIR

que sería como el MIR de los médicos,

pero para psicología clínica.

Y, vosotros, ahora,

os estáis preparando para aprobar ese examen PIR

para poder estar cuatro años de residencia en un hospital.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Sanidad

ha aprobado la mayor oferta de plazas

de formación sanitaria especializada.

Más de 10 000 plazas, de ellas, 204 para psicólogos.

Un 3% más que el año anterior.

La asociación más grande de psicólogos clínicos

a nivel estatal que se llama

Asociación Nacional de Psicología Clínica y Residentes,

ANPIR, lo que pide son 422 plazas.

Vosotros solicitáis que haya el doble de plazas

de las últimas que ha sacado el Ministerio de sanidad.

Eso es. Como un mínimo para poder garantizar

una buena atención psicológica en el sistema público.

Mira, Silvia, te quiero presentar a dos compañeras que están reunidas

pero igual las podemos interrumpir un pelín.

Ella es Victoria, ella es Irene y ella es Silvia.

Hola. ¿Qué tal? Encantada.

¿Dónde trabajáis vosotras?

Mira, Silvia, yo trabajo en un hospital de día

de adolescentes.

En el hospital Infanta Leonor de Vallecas.

(ASIENTE) ¿Y tú?

Soy psicóloga clínica,

trabajo en un hospital de día

de trastornos de la conducta alimentaria,

También, en la comunidad de Madrid.

Vale. ¿Qué lista de espera tenéis en cada uno de vuestros servicios

ahora mismo?

Pues, mira, nuestros adolescentes tienen

que esperar en torno a un año, año y medio desde que son derivados

a poder empezar a venir con nosotros.

Eso es mucho.

Es mucho y, además, teniendo en cuenta

que, por ser infantojuvenil,

el tiempo juega mucho en nuestra contra.

No tiene nada que ver la evolución de un niño

cuando lo pillas en un momento

a cuando lo pillas un año y medio después.

Se ha agravado muchísimo la sintomatología.

Toda la problemática.

En tu caso, ¿Irene?

Pues, también, cerca de un año.

Para algunos programas. Tenemos distintos programas.

Ya se acerca a dos años, más ahora, con el tema de la pandemia

nos han reducido las plazas por lo de la distancia.

Porque el tratamiento, sobre todo, es grupal,

entonces, ya pasamos del año de lista de espera.

La depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo.

Y, según la OMS, en 2050, las enfermedades mentales

serán el principal problema de salud pública en el mundo.

¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad?

Es una sociedad en la que se está fomentando,

por un lado, la competitividad, la exigencia.

Y, por otro lado, no hay un sostén emocional

que ayude a que seamos individuos

que podamos contener y sostener emocionalmente.

El suicidio que es el extremo de la enfermedad mental,

es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora.

Entre otros factores,

porque se hablaba de ese efecto llamada.

Ahora, la OMS, descarta ese efecto llamada.

¿Ayuda ponerle nombre?

Ayuda mucho.

Te ayuda en muchos sentidos.

Ayuda porque cuando alguien cercano a ti

se ha suicidado, tú vas a sentir que no estás solo.

Vas a sentir que va a haber recursos para estar contigo

en ese duelo que tienes que elaborar.

Ayuda a la persona que está desesperanzada

que está pensando en suicidarse porque va a recibir una información

de que va a haber un sitio donde van a poder ayudarle.

Y donde van a poder buscar soluciones

que, a lo mejor, esa persona no está pudiendo encontrar.

En nuestro país, se suicidan

una media, cada día, de 10 personas.

Las tentativas entre los jóvenes se han disparado.

Desde luego, esto no es algo nuevo.

Es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo.

Y a lo que, desde luego,

cada vez es más urgente ponerle una solución.