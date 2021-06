Â¿CÃ³mo podemos prevenir el suicidio de los mÃ¡s jÃ³venes?

En el programa de hoy tratamos un tema muy serio. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Sin embargo, apenas se habla de este drama que, por desgracia, tanto nos afecta a los jóvenes. No estás solo. Si necesitas ayuda, recuerda que el teléfono contra el suicidio es el 911385385 y teléfono de la esperanza 717003717, disponible 24h todos los días de la semana.

Para tratar el tema e informarnos al respecto, nos acompañan Paula Cariatydes (@cariatydes), actriz, cantante y creadora de contenido; Román Reyes (@romanreyes), actor y director; Junibel Lancho (@radiolabarandilla), psicóloga clínica y coordinadora del teléfono contra el suicidio (Asociación La Barandilla); Elizabeth Clapés (@esmipsicologa), psicóloga; Cuentos Rosales (@cuentosrosales), creadora de contenido y activista; y Jesús Linares, psicólogo de emergencias UCI, coordinador del dispositivo de atención psicológica de la CAM y jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad. Por último, se incorporan los zetas Berta Lancho y Víctor Figueroa.

Primera causa de muerte externa en España

Pese a que los suicidios es la primera causa de muerte en nuestro país, incluso por encima de los accidentes de tráfico, sorprende que siga siendo un tabú. Muchas veces son las propias familias de las víctimas las que deciden no contarlo. "Estamos luchando para que haya un plan de prevención del suicidio a nivel nacional", expica Junibel de la asociación 'La Barandilla'.

"El número de fallecidos no son cifras, son personas. De las 3671 muertes por suicidio, el 1 es mi madre, yo lo he vivido en mis propias carnes. He visto todo el proceso y el problema no es solo cuando ocurre el suicidio, todo empieza cuando no estás bien y te encuentras solo ante la enfermedad. Es como el que tiene cáncer y le van dando paracetamol e ibuprofeno", se queja Román.

Jesús lidia con el suicidio casi a diario: "Con los teléfonos que pusimos a disposición de la población durante la pandemia, recibíamos una media de 3 a 5 llamadas diarias de gente que estaba con ideación suicida, todos los días y solo en Madrid. Los adolescentes han sido los grandes castigados para mí, entre otros, porque ellos están en un momento evolutivo que necesitan diferenciarse de su familia pero ¿cómo te vas a diferenciar si vives en un piso de 30 metros con tus hermanos y tus padres? También necesitas tener relaciones sociales, pero tampoco las puedes tener".