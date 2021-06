Â¿Nos crean las series expectativas poco realistas?

Es innegable que las series adolescentes han cambiado mucho en los últimos años. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser la animadora más popular del instituto? ¿O el tío cachas al que le sale todo bien? Estas ficciones tratan sobre la apasionante vida de unos adolescentes que poco, o nada, tienen que ver con la realidad. ¿Por qué no se hacen series sobre jóvenes en paro? ¿Por qué nos sentimos identificados con una realidad que no es la nuestra?

¿Nos crean las series expectativas poco realistas?

Contamos con la presencia de Angy Fernández (@angynas), actriz y cantante; Rizha (@rizhaofficial), cantante y actriz; Estíbaliz Burgaleta (@estibalizburgaleta), guionista; Ainhoa Marzol (@noakrakatoa), colaboradora en 'Rockdelux' y 'Radio Primavera Sound'; y Paula Jiménez, guionista y cantante. Por último, se incorporan los zetas Carlota Sierra, estudiante de Filosofía; y Lucas Simón, estudiante de Dirección Escénica y Dramaturgia. ¡Vamos a ello!

¿Qué series han cambiado nuestras vidas? "¿Qué quieres que te diga?", responde Angy entre risas. Está claro que la serie 'Física o Química' marcaría un antes y un después en la vida de la actriz. "Me llegué a enganchar a mi propia trama, sobre todo al final, pero sí que es verdad que antes de la serie yo era muy fan de 'Compañeros'", confiesa. A muchos nos queda lejos 'Compañeros' pero, al parecer, fue una de las series más populares de los años 90 —o eso pone en Google. Por otro lado, Rizha tiene bastante clara la respuesta: "Una serie que cambió mi vida y la de todos mis amigos fue puto 'Skins', nos marcó a toda una generación". Tanto es así que Angy recuerda que los propios guionistas de 'Física o Química' se inspiraron muchas veces en 'Skins' porque les flipaba. A Paula le ha cambiado la vida 'South Park'. "Creo que podría cpntar como serie adolescente porque estamos yendo hacia series de personas, pero en las series de animación también se han hecho cosas muy chulas, a mí me marcó bastante", añade.

¿Nos sentimos realmente representados? Aunque a muchos nos gustaría, lo cierto es que no vivimos en 'Élite', ni vamos a Las Encinas ni tenemos cochazos ni tenemos casas de 4 millones de euros. Una pena. Entonces ¿por qué nos sentimos identificados con unos jóvenes que no tienen nada que ver con la mayoría de nosotros? ¿Por qué nos sentimos uno más de la pandilla? "Tamara Falcó a lo mejor sí se identifica, pero no creo que ese sea el objetivo de 'Élite', no pretende ser una serie realista ni mucho menos, pretende ser una serie entretenida y mostrar un mundo de fantasía que a todo el mundo le gustaría tener", cree Estíbaliz. Ella, como guionista, tiene claro que la finalidad de este tipo de series es engancharte.