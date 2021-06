Durante décadas, el fútbol nos ha dividido en equipos y también nos ha unido a desconocidos. Nos ha hecho llorar y también gritar de emoción. Pero ¿ha perdido la Generación Z el interés por este deporte? ¿Qué hay detrás del proyecto fallido de la Superliga? ¿Desaparecerá o habrá una revolución?

En el programa de hoy nos acompañan Diego Campoy (@dcampoy10), periodista deportivo; Rodrigo Fáez (@rodrigofaez), creador de contenido y youtuber; Jesús Tomillero (@jesustomillero), primer árbitro gay de fútbol en España; Danae Boronat (@danaeboronat), periodista y presentadora; y Sandy Fonseca (@sandy_gilberte), jugadora del Club Atlético de Pinto. Por último se incorporan nuestros zetas Paula Naveira, redactora del Diario As; y Jorge Caballero, grado en Educación Primaria. ¡Allá vamos!

“Lo que dice Florentino es falso. Estamos en el momento en el que más fútbol se consume , en el que más gente crea contenido de fútbol, en el que más gente sigue a jugadores de equipos. Lo que sí es cierto es que hay ciertos formatos del fútbol que están perdiendo interés porque son muy aburridos porque no hay un cambio, pero te aseguro que es el momento en el que más fútbol se consume”, dice Rodrigo.

Hace unas semanas, Florentino Pérez afirmaba que un 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años no tienen ningún interés en el fútbol . Pero ¿es realmente así? “Yo creo que Florentino Pérez no tiene ni idea desde el primer momento en el que habla, pero es verdad que el fútbol ha perdido interés en unos ámbitos y ha ganado en otros”, comienza Sandy.

"Se consume menos fútbol en directo, pero no menos fútbol"

Con respecto a los cambios en el mundo del entretenimiento, Diego, que es del 99, lo tiene bastante claro: “Se consume menos fútbol en directo, está cambiando el concepto de consumir este deporte”. Para Danae, “el fútbol sigue siendo el deporte rey y me da la sensación de que va a seguir siéndolo, yo me doy cuenta a través de las redes sociales, los jóvenes están muy interesados y ven todo lo que pueden y como pueden”.

Otra de las causantes que nos alejaría del fútbol con las actitudes machistas, racistas y homófobas que se dan en el campo. “Jolín, tú vas a practicar un deporte, vas porque te gusta y no todo es así, no todo son polémicas”. Jesús lo sabe bien. Él empezó como árbitro a las 11 años y por eso dice que “hay mucho que cambiar todavía”. “Por culpa de cuatro retrógrados tuve que abandonar lo que más me gusta que es arbitrar y estuve con medicamentos para la depresión”, confiesa.

“Una de las cosas que te aleja del fútbol es que no hay ningún jugador de élite de fútbol que haya salido del armario, evidentemente eso no es la realidad de la sociedad”, apunta Danae. Tal y como ella misma explica, en el fútbol femenino pasa justo lo contrario: “Se normaliza la homosexualidad y la visibilizan con total naturalidad”.