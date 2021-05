¿Hay un humor para tíos y otro para tías?

En una sociedad machista, es prácticamente inevitable que los estereotipos, los prejuicios y la comedia también lo sean. Sin embargo, las nuevas generaciones se sienten cada vez menos identificadas con el humor de Pablo Motos o Jorge Cremades. ¿Están cambiando nuestros gustos? ¿Hay un humor para hombres y otro para mujeres? ¿Cómo están influyendo los memes en la comedia?

En el programa de hoy nos acompañan Celia de Molina (@celiademolina), actriz, directora y guionista; Ignatius Farray (@ignatius_farray), cómico, guionista, actor y escritor; Iggy Rubín (@iggyrubin), cómico, guionista, actor y presentador; Valeria Ros (@_valros), cómica, guionista y presentadora; y Danel (@danelicioustm), teórico de la comedia y crítico del humor online. ¡Al lío!

Celia lo tiene bastante claro: “No, el humor es un punto de vista, si te gusta te ríes y si no te gusta no, es ver el mundo de una determinada manera”. Aún así, la cómica reconoce que “durante siglos y siglos en todos lados eran los hombres los que hacían el humor”.

"Gana más una cómica de gira que un colaborador de Buenafuente"

“Cuando veo a una cómica o a un cómico no me paro a pensar en su género ni de si es humor para tíos o tías, no lo veo de esta forma”, opina Ignatius. Para él, el humor “se puede hacer de cualquier manera seas hombre o mujer”.

Parece que estas palabras no sientan del todo bien a Celia. “Las mujeres tardan muchísimo más en llegar a determinados lugares”, se queja. Ignatius responde: “Se trata de un problema social que hay que afrontar y la comedia, como cualquier otro oficio dentro de la sociedad, también hay mucho trabajo que hacer”.