Â¿Es compatible trabajar y estudiar a la vez?

El próximo 1 de mayo es el Día del Trabajador. Sin embargo, el paro juvenil en España roza el 40%, ¿tenemos los jóvenes algo que celebrar? ¿Es compatible estudiar y trabajar? ¿Qué se siente al no encontrar trabajo? ¿Y al poder trabajar de lo que realmente te gusta?

Para responder a estas preguntas contamos con Daniel Treviño (@27.07.92), camarero y sindicalista; Juan José Ballesta (@juanjoballestaactor), actor; Anna Carlero (@anne__cg), abogada urbanista; Manuel Cánovas, desempleado; Valeria Gómez (@vgomezolmos), estudiante de Ciencias Políticas; y Gonzalo Caro (@ikapo_bass), mozo de almacén.

Sin embargo, Juanjo, que ha trabajado desde pequeño, piensa que no es tan fácil : “Yo siempre que he currado no he podido estudiar a la vez porque mi trabajo consiste en estudiar los guiones. En cambio, mi madre va a trabajar a una empresa 12 horas y cuando llega a casa se pone a estudiar el cursillo de inglés o de contabilidad”.

“Sin una jornada completa te comes los mocos”

Para Gonzalo no es una buena opción. “O estudias o trabajas, si trabajas ya te quitas tiempo de estudio, por tanto, no vas a tener un buen desempeño; vas a sacrificar tiempo libre y salud mental”, piensa. Además, hace hincapié en que “sin una jornada completa te comes los mocos con el sueldo, con media jornada y estudiando a la vez no te da”.

“Muchos de mis compañeros dan las gracias de trabajar de lo que sea, de cualquier cosa que les permita mantenerse. Aquellas personas que hayan podido tener una carrera o la suerte de estudiarla han tenido mayor inserción laboral”, comenta la abogada. Dani no está del todo de acuerdo y cree que “el trabajo ya no es lo mismo que era antes”. Para él, “antes el trabajo te significaba socialmente, era lo que tú reflejabas en la sociedad, pero en nuestra generación los trabajos son como recados”. De hecho, confirma que ha tenido más trabajos que su padre y eso que solo lleva trabajando 10 años. “El trabajo ya no es un seguro de vida, antes entrabas a trabajar de algo y te jubilabas, ahora entras y pasan muchas cosas”, añade.