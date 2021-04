¿Es cierto que bailar mejora nuestra autoestima?

(Música moderna)

(Cesa la música)

(Música de ballet)

(Conversaciones)

Desde pequeña, el baile para mí...

quería vivir de esto.

Que no fuera un hobby, que fuera mi vida.

Y el hecho de que el ballet me encantara tanto

y no pudiera bailarlo por no ser delgada, alta...

me hizo pensar:

"Joder, no eres buena para esto. ¿Para qué más vas a ser buena,

si el ballet lo es todo?".

(Música moderna)

Descubrí el dancehall, y sí, soy así, bajita,

flaca, con las piernas anchas... ¿Y qué?

(Música moderna)

Magalí fue mi segunda profesora cuando yo empecé en el dancehall.

Está considerada una de las pioneras del dancehall

aquí en Barcelona. Siempre se está moviendo,

siempre está haciendo eventos, siempre apoya mucho esa cultura,

y la comparte.

(Música en español)

Piensa que oldschool, a no ser que te pongan el butterfly,

cualquier canción que te suene que es oldschool,

tira todos los pasos de oldschool que te conozcas.

Ahora mismo, para vivir del dancehall estoy dando clases,

tengo la gran suerte de poder bailar y coreografiar

para la artista Bad Gyal, y me he dado cuenta

gracias a la danza, que hay muchas cosas por las que luchar.

(Tráfico y cánticos)

Cuando empecé a bailar dancehall...

tengo un grupo que se llama Di Chicas,

es como mi compañía.

Me llegaron voces de que gente de la comunidad de la danza urbana,

incluso mujeres, que nos llamaban "Di Guarras".

¿Qué significa "Di Guarras"? ¿Por qué me estás etiquetando,

que tengo que ser de una forma por cómo me muevo?

Esta me gusta...

(Música sensual)

Es algo que me gusta mucho, que mis alumnos

puedan hacer esa reflexión.

(Música en inglés)

Rafa tiene un papel muy importante,

porque es el que más ha crecido en la escena europea,

y en la escena incluso mundial.

Porque a Rafa ya lo conocen, no solo en España,

a nivel Europeo y también mucho en Jamaica.

Yo pienso que...

que nunca llegaré a bailar como un jamaicano.

Mi estilo de vida ahora mismo es dancehall.

El 80 por ciento de la música que escucho es dancehall.

Mi manera de vestir, todo lo que hay aquí,

tiene que ver con el dancehall,

como veis, mi pelo tiene que ver con el dancehall.

Me he metido tan adentro de esta cultura,

que sin haberlo querido, como que me ha absorbido

de esta manera y se ha convertido

en mi estilo de vida sin yo elegirlo.

El ser dancehall es vivirlo cada día.

Y tener esas sensaciones y esas situaciones

cada día al estar allí. Por eso ellos dicen

que son dancehall, y ellos no bailan dancehall.

(Música jamaicana)

El dancehall en Jamaica empieza a finales de los 70.

Como música, es una evolución del reggae.

Dicen que es como el hijo del reggae.

La danza en Jamaica empieza desde África.

Se hacían como unas ceremonias religiosas...

Había unos músicos tocando con percusión y demás,

entonces ahí es cuando todo empieza.

Si traduces "dancehall" literalmente,

es como una sala de baile.

Todas las fiestas de dancehall se hacen en la calle.

Tienes al público en una acera, el otro público en la otra acera...

(Música y sonidos variados)

y los "soundsystem", que se ponen en la misma calle.

Toda la escena del baile está en el asfalto.

Es una cultura, es un estilo de vida.

Es la manera de la que visten, de la que caminan...

(Ritmo de percusión)

(Disparos)

(Música y gritos)

Cada paso está creado con una intención.

Es como tu forma de ser, tú vas caminando

y hay un paso en la manera en la que caminas.

El apartar...

la manera en la que mueves...

(Música y palmas)

El dancehall representa cosas de la vida cotidiana,

pues el sexo es parte de la de todos.

Tienen una cultura mucho más abierta de mente,

y el sexo se concibe como algo mucho más natural.

(Música alegre)

Existe este movimiento que es el Hot Wuk,

que es hacer así con la mano y lo que tú quieras con el cuerpo,

y básicamente representa que has tenido

una noche de sexo loca.

(Cánticos)

[PODER]

(Conversaciones y risas)

¿Qué dice? ¿Qué dice?

El dancehall es un estilo de mucho empoderamiento.

Yo lo hago porque a mí me apetece hacerlo,

y yo lo bailo porque a mí me hace sentir bien.

Y no me importa lo que la gente piense

o qué vayan a decir.

Hay muchos tabús, la persona que va con poca ropa

y que mueve las nalgas, ya la tengo que etiquetar

de una forma: "tiene que ser una fresca,

promiscua o lo que sea".

(Animales selváticos)

Siempre he sido una persona a la que no se le da muy bien hablar.

Descubrir el baile fue como un lenguaje para mí.

Es como otra Kendry, la que siempre quise ser:

La Kendry no tímida, la Kendry que se muestra

sin temor a nada, que va para aquí y para allí...

Los pasos del dancehall es como "no tengas miedo a tocarte,

sóbate, no pasa nada, es tuyo".

(Música rítmica)

El primer viaje a Jamaica fue en 2014 y fue con Rafa.

Me engatusó de mala manera: "Magalí, tenemos que ir a Jamaica.

Esta semana santa nos vamos". Yo decía: "Este chico está loco".

El hecho de estar ahí era como que...

estabas en un sueño, estabas en una peli metido.

Nunca había estado en Jamaica, fue choque cultural.

No entiendes el patwa, no entiendes el idioma...

El patwa es el idioma que se habla en Jamaica,

en las calles, en el gueto.

(Cántico)

"Big-up" es un término en patwa que significa "ole tú".

Cuando te gusta un bailarín como baila

le tiras de la camiseta, te hacen así.

Nos chocaba mucho ver a todos los bailarines famosos

que veíamos por vídeos, que llevábamos tanto tiempo

aprendiendo de ellos, y tenerlos ahí al lado.

Fue como...

"Guau, es real, está ahí".

No te atrevías ni a bailar, porque era como...

tú míralo y aprende.

Íbamos a las fiestas y éramos los dos únicos blancos,

los dos únicos europeos. Cada vez se ha hecho más popular

que bailarines europeos se vayan a Jamaica para aprender.

Es imposible ir a Jamaica ahora mismo

y que no coincidas con otro grupo de europeos.

La esencia no se pierde, pero se va difuminando un poco.

(Sonidos distorsionados)

("Santa María" de Bad Gyal)

# Se me pone tonto cuando fumo sativa. #

Mucha gente cree que el dancehall

ha llegado a España gracias a Bad Gyal,

pero ya hacía muchos años.

Con Bad Gyal ha pegado ya el súper boom.

(Ovación)

Mi primer encuentro con Bad Gyal

fue un día que contactó ella conmigo por Instagram

para que yo le diera clases de baile.

A raíz de aquí tuvimos muy buena relación

y quiso contar conmigo y con otra compañera mía

para hacer el primer Sónar que hizo en 2017,

si no recuerdo mal, y ha sido un no parar desde entonces.

Actualmente estoy en la gira de Bad Gyal.

Magalí me escribió para un cásting, y me dijo:

"Tía, apúntate al cásting, que buscamos dos suplentes".

El cásting fue un poco extraño, porque yo iba sin nada preparado,

tardé dos horas en elegir qué ropa ponerme,

porque soy súper indecisa.

Fui al cásting y fue un poco turbio

porque el suelo era pésimo para bailar.

Como Magalí me conocía, sabe como soy...

Dijo: "Esta tiene arte".

A ver qué me haces, Kendry.

(Música con percusión)

En el caso de Kendry, la conocí con 14 o 15 años.

Las veo evolucionar como mujeres.

No solo mejoran como bailarinas,

sino que de repente se hacen mujeres

con sus ideas, y creo que es algo precioso.

(Risas)

En la tercera ronda, sí.

La segunda ronda es la de los "instructionals", ¿no?

Sí, ahí llevaré peluca.

¿La azul? Sí.

¡Qué bonica!

-Y entonces ese outfit rojo... ¿Para la primera?

Sí, después el leopardo. ¿O no?

Leopardo.

Espero que ganes, así llegas a la internacional.

¡No, hombre!

Si ganas la internacional, por fin podrías ir a Jamaica.

Ojalá.

¿Donde se hace la internacional? -Creo que se hace en Portugal.

(Ovación)

(Percusión)

(Ovación y gritos)

Me gustaría convertirme en una "dancehall queen",

pero todo a su tiempo. La visión de los jurados es superdiferente.

Vale, Kendry, preparada.

¡Mucha suerte!

No a todo el mundo le puedes gustar.

(Gritos)

(Música rítmica)

(Ovación)

Un día te valoran una cosa, al otro te valoran otra...

Personalmente, en los dos concursos que me he presentado

me he sentido ganadora, porque me he superado.

Kendry, dale.

¡Un fuerte aplauso para Kendry Stylez!

(Ovación)

(Música rítmica)

(Ovación)