Si algo hemos hecho los zetas ha sido poner de moda el horóscopo. Conocemos a alguien y lo primero que hacemos es preguntarle su signo del zodiaco. Lo segundo, obviamente, es buscar nuestra compatibilidad en Google. “La astrología no es una ciencia, es una poesía, una forma de entender la simbología, una forma de autoconocimiento a través de los astros’, explica Charas mientras le pide permiso a Quantum para no denominar la astrología como ciencia.

Desde un punto de vista más filosófico, Elizabeth cree que la creciente popularidad de la astrología se debe a que “en las redes sociales todo puede propagarse mucho más rápido y surgen los memes”. “El horóscopo se adapta muy fácilmente a este formato ya que puede reproducirse en masa”, considera.

“cuando moderatto dijo: "ya consulte, tu carta astral y no tienes nada q me pueda gustar, y no eres tú, ni soy yo, son los planetas que nos dicen que no" guaau“