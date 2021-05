¿Se receta la píldora anticonceptiva sin informar de sus riesgos?

A raíz de las vacunas, los efectos secundarios de la píldora han vuelto a estar en el punto de mira de todos. Aumento de peso, pérdida de la libido, posibles trombos, cambios de humor e incluso depresión. ¿Qué ventajas y desventajas tiene su uso? ¿Hacen los anticonceptivos que ya no nos protejamos contra las ITS? ¿Por qué no existe una píldora para hombres?

Nos acompañan Elena de Lara (@laradeelena), actriz; Juan Madrid (@centrojoven_ms), médico, máster en Salud Pública y director del ‘Centro Joven de Salud'; Xusa Sanz (@soyxusasanz), enfermera; Andrea Gumes (@andreagumes), periodista y conductora del podcast ‘Tardeo’ en Radio Primavera Sound; y Diana Sojo (@dianasojo), ginecóloga y Jefa de Sección Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas. Por último, se incorporan las zetas María José López Carrillo y Sara González Amat. ¡Empezamos!

¿Por qué se empieza a tomar?

Al contrario de lo que podemos pensar en un principio, muchas personas comienzan a tomar la píldora para regular sus ciclos. Parece que el evitar un embarazo no deseado no suele ser el causante de la decisión. Otro de los principales motivos es la poca información que los jóvenes recibimos sobre métodos anticonceptivos. Ante una nula educación sexual, a muchos solo nos queda buscar en internet para dar respuesta a nuestras preguntas.

“Pensaba que solo existían el condón y la píldora”, empieza reconociendo Elena, “empecé con la píldora a los 18 años precisamente para regularme el periodo, a mí como anticonceptivo no me llamaba nada la atención”. Sin embargo, lo que cuenta no es un caso aislado sino todo lo contrario. “En los colegios te das cuenta de que la píldora se ve como una cosa de mayores, de relaciones estables, lógicamente tienen muchas dudas, nosotros les mostramos el balance decisional”, explica Juan.

Para Diana el principal problema es que la mayoría de los jóvenes no nos informamos sobre salud sexual porque “se llega a un servicio donde no se les recibe en los tiempos que necesitan donde un profesional que no tiene tiempo suficiente para explicarles, entonces el riesgo de que salga mal es alto”. Elena, como zeta, sufre estas consecuencias: “Creces con internet y te vas informando de las cosas porque las has buscado en Google”, buscas ‘condones’ o ‘píldora’ porque te interesa no quedarte embarazada, no por evitar una ITS”.