¿Es ético pedir comida a domicilio cuando llueve?

Aunque el trabajo de repartidor existe desde hace décadas, la evolución de la tecnología ha generado un nuevo perfil: los riders. Si ya teníamos claro que estos trabajadores eran esenciales para nosotros, la pandemia nos lo ha confirmado. Están ahí cuando estamos enfermos y necesitamos un termómetro, cuando tenemos hambre después de una dura jornada e incluso cuando es el día de la madre y nos hemos olvidado del regalo. Pero ¿conocemos la realidad de los riders? ¿Es responsabilidad de las plataformas o de los consumidores?

En este programa nos acompañan Tomás Mulledy (@e_raticpupil), ex rider; Álvaro Martín (@alvaromartinbcs), estudiante de Economía y analista político; Paloma Torreciclas (@palomatsaenz), periodista en el Lab de RTVE y codirectora del documental ‘Riders’; Dani Gutiérrez (@ridersxderechos), trabajador de Deliveroo, estudiante y portavoz de ‘Riders x Derechos’; y María Echevarría (@cleta_app), cofundadora de la cooperativa de bicimensajería ‘CLETA’. Por último, se incorporan Guillermo Muro, estudiante y monitor de ciclismo a tiempo parcial; e Ismael Abadal, actor de la serie ‘Riders’ de Playz.

Ley rider

El Gobierno ya ha aprobado la conocida como la ‘ley rider’, donde las apps tienen tres meses para contratar a sus repartidores. “Nosotros estamos a favor de que se nos reconozca como lo que somos, pero es verdad que la ley está enfocada en nosotros cuando siempre hemos dicho que nosotros somos solo la cara más visible”, apunta Dani. Él, como rider, conoce de primera mano esta situación.

"¿Cuál es el fin al que todos queremos lograr? Maximizar el bienestar de los riders. Cuando hemos visto que en otros países se ha aplicado una legislación similar, como fue el caso de Suiza el año pasado, han perdido el empleo el 80% de los trabajadores”, analiza Álvaro. El futuro economista tiene claro que esta “no es la política pública" que se tiene que aplicar.

“Me acuerdo de la primera vez que fui a entregar algo y el chico cuando llegué me dijo ‘hola María, has venido por no sé dónde’, y yo, que llevo muchos años trabajando como mensajera, me sentí súper invadadida, ¿por qué sabe este mi nombre y por dónde he venido?”, recuerda María. Para ella, “es una presión constante la que se siente cuando estás trabajando bajo esos parámetros”.

Aunque, para Tomás es importante descatar otro aspecto fundamental de los riders: “Una de las cosas que no se puede hacer es culpar al consumidor. Si tú estás enfermo en casa y quieres pedir algo de comida porque no puedes, tú no eres el culpable de que estén explotando al trabajador, es la empresa”.