La Unión Europea ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 al 70% de su población adulta antes del final de verano, según ha informado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"El 70 % de los adultos de la UE están completamente vacunados. Quiero agradecer a las muchas personas que han hecho posible este gran logro. Pero debemos ir más allá. Tenemos que vacunar a más europeos. Y tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunar. Seguiremos apoyando a nuestros socios", escribió en la red social Twitter.

