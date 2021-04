La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado este viernes su confianza en que la Unión Europea (UE) tenga en julio las dosis suficientes para lograr el objetivo de vacunar contra la COVID-19 al 70% de la población adulta. Para Bruselas, será posible, en parte, "gracias a los enormes esfuerzos" de BioNTech y Pfizer para aumentar su capacidad de producción y a pesar de los retrasos de la farmacéutica AstraZeneca.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado igualmente durante su visita a la planta de Pfizer en Puurs (Bélgica) que espera concluir "en los próximos días" un nuevo contrato para la compra de 1.800 millones de dosis del suero desarrollado por el laboratorio alemán y la farmacéutica estadounidense, que serán entregadas entre 2022 y 2023.

"Gracias a los enormes esfuerzos de BioNTech y Pfizer, confío en que tendremos las dosis suficientes para vacunar al 70% de la población adulta ya en julio", ha expresado Von der Leyen, acompañada por el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, la cofundadora y directora de operaciones médicas de BioNTech, Özlem Türeci, y el primer ministro belga, Alexander De Croo.

“The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in ����



Now we are leading worldwide on this technology.



We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.



For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO“