Diez meses. Ese fue el tiempo que tardó en inocularse la primera vacuna en España. Araceli Hidalgo, de 96 años, fue la primera persona en vacunarse contra el coronavirus en el país, en la residencia Los Olmos de Guadalajara el pasado 27 de diciembre. "A ver si nos portamos bien y conseguimos que el virus se vaya", explicaba la granadina tras recibir la primera dosis de las 9.750 vacunas de Pfizer que conformaron la primera tanda de vacunas de nuestro país. Cuatro meses después, nos encontramos un poco más cerca de alcanzar el deseo formulado por Araceli.

En estos momentos las comunidades ya han administrado más de doce millones de las vacunas suministradas por Pfizer, Moderna y AstraZeneca/Oxford contra la COVID-19 para un total de 3,7 millones de personas —un 7,8% de la población— que han recibido la pauta completa y más de 10 millones de personas —un 21% de la población— que ha sido inoculada al menos con una dosis de uno de estos tres sueros. Cifras todavía alejadas del anhelado objetivo del Gobierno de alcanzar el 70% de población inmunizada —33 millones de personas— al final del verano, pero imposibles de alcanzar de no ser por un despliegue de sanitarios y de espacios para la vacunación sin precedentes. Jornadas de vacunación cargadas de trabajo, pero también de esperanza.

“"Montamos el dispositivo de un día para otro. Teníamos un par de mesas y unos ordenadores, pero teníamos la vacuna y eso era suficiente para empezar a vacunarnos"“

"Un agente me dijo que se vacunaba para poder abrazar a su abuela y fue una cosa que me emocionó muchísimo porque mis abuelos fallecieron en la pandemia", relata Natalia, enfermera del SUMMA 112 que vacuna en el estadio Wanda Metropolitano. "No te imaginas la impotencia que sientes al estar cuidando y atendiendo a otras personas y no poder estar con tu familia". Natalia recuerda que montaron el dispositivo "de un día para otro", con apenas un par de mesas y otros tantos ordenadores: "Pero teníamos la vacuna y eso era suficiente para empezar a vacunarnos". "Poco a poco fuimos acondicionado y mejorando la instalación y a partir de ahí ya no paramos de vacunar", añade.

Al igual que Natalia, Sandra reconoce que las jornadas se extienden hasta llegar en algunos casos a las doce horas en el centro de salud y en el polideportivo en el que administra los sueros: "He dejado de lado mi vida familiar. Doblamos turnos: por la mañana vamos a los centros de salud y, por la tarde, a vacunar en el pabellón o en el centro de salud que nos corresponda".

Por su parte Sonia, responsable de la vacunación en el centro de Atención Primaria Eloy Gonzalo de Madrid, rememora el "emocionante" día que llegaron los listados para poder iniciar el dispositivo: "Compañeros de todas las categorías profesionales se pusieron como locos a llamar a pacientes de más de 80 años". "Muchos de ellos se echaban a llorar cuando les decían que por fin les iban a vacunar", asegura.