Más de 200.000 profesionales sanitarios, reunidos en 82 sociedades científicas, han pedido a los políticos que se pongan de acuerdo para controlar la pandemia de COVID-19 y que no paren la vacunación sin atender a criterios puramente científicos "ni de forma impulsiva". Son algunas de las reclamaciones que han plasmado en los once puntos del manifiesto con el que cierran el segundo Congreso Nacional de Covid, celebrado esta semana en España, en el que instan a las autoridades a vacunar y a los ciudadanos a vacunarse.



Además, reclaman que "no se cultive el miedo" e insisten en la necesidad de que las administraciones coordinen sus políticas y también sus mensajes para generar confianza y “trasmitir un mensaje de colaboración y cooperación entre todos como la mejor forma de ganar a la pandemia”.



“La sociedad pide transparencia. Y la transparencia supone contar a la sociedad las nuevas evidencias que se van obteniendo", resaltan los científicos, mientras subrayan que "corresponde a los expertos, y no a los políticos, traducir los matices en recomendaciones”. Destacan asimismo la importancia estratégica de la investigación, ya que, aseguran que solo de la ciencia y la innovación han llegado las soluciones a la pandemia.

Apuesta por la investigación En este sentido, destacan lo mucho que se ha aprendido y avanzado en un año, y apuestan por la investigación para seguir desentrañando las incógnitas pendientes sobre el propio virus y también sobre las vacunas, como la inmunidad frente a las variantes, su capacidad de detener la transmisión de la infección, la inmunidad cruzada en determinadas poblaciones, la continuidad de los síntomas o el llamado "covid persistente".



Del mismo modo, resaltan también la necesidad de políticas de salud pública y subrayan que las crisis sanitarias mejor resueltas son las que se previenen, porque no hay sistema que pueda soportar niveles de presión asistencial como los vividos.



Las sociedades científicas también demandan más recursos para la Atención Primaria y Hospitalaria y que se subsanen las deficiencias laborales crónicas del Sistema Nacional de Salud.