El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la aceptación de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es cuestión tiempo después de que Sánchez haya avisado de que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque el PSOE "jamás lo aceptará". "Dice que no habrá referéndum de autodeterminación, también dijo que no habría indultos. Denos tiempo", ha respondido el líder independentista, quien también ha cargado con dureza contra los partidos de derecha y contra el Tribunal de Cuentas por las multas millonarias impuestas a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat.

En una comparecencia centrada en la medida de gracia a los políticos presos por el 'procés' en Cataluña, Rufián ha insistido en que los indultos no son una resolución del conflicto, pero que sí ayudan a crear un “mejor clima” político. "¿Es esto insuficiente? Sí, mucho", ha destacado, para después criticar que en España "se persiguen ideas y hay represión".

01.25 min El portavoz de ERC Gabriel Rufián: "Los indultos no son una medida para solucionar el conflicto político, son una medida para mejorar el clima político"

Una posición totalmente contraria a la que ha defendido el presidente del Gobierno, quien durante su comparecencia para explicar ante la oposición la concesión de los indultos ha recalcado que se trata de un "primer paso" del gobierno para el diálogo y "una primera respuesta a la grave crisis social y política y, por extensión, al resto de España desde hace demasiados años". En este sentido, ha advertido al independentismo de que el Gobierno actuará con la "máxima contundencia" para defender la legalidad: "No habrá referéndum de autodeterminación", ha insistido.

Sin embargo, para Rufián "la única verdad" es que "la pervivencia del Gobierno depende de las diferentes izquierdas con diferentes banderas que nos juntamos cada semana". En este sentido, recordando que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios, Rufián ha restado credibilidad a las palabras de Sánchez y le ha respondido que también negaba indultos a los presos del 'procés' y al final los ha concedido. "Dice que no habrá referéndum de autodeterminación, también dijo que no habría indultos. Denos tiempo", ha ironizado.

Además ha considerado que es "normal" que haya "diferencias" entre catalanes independentistas y no independentistas, si bien cree que hay más entre los expresidentes del Gobierno José María Aznar o Felipe González y el propio Sánchez. "Creo que es normal que haya diferencias, lo que sí existe es un conflicto político entre Cataluña y el estado español que hay que resolver. Hagámoslo", ha enfatizado.

00.27 min Sánchez avisa de que no habrá referéndum de autodeterminación: "El PSOE jamás lo aceptará"

Al mismo tiempo, el portavoz de ERC también ha advertido a PP, Vox y Ciudadanos de que su estrategia no está funcionando y que su discurso "choca con la realidad". "Tras un año y medio de pandemia, solo hay una preocupación: la inestabilidad, la incertidumbre, la duda", y no, ha dicho, "sus manifestaciones, ni sus exageraciones". “A la gente de este país le importa mucho más donde tiene que vacunarse que donde tiene que manifestarse con ustedes, he aquí su desgracia”, ha destacado el líder independentista, para después sentenciar: “Suenan como un teléfono móvil en un teatro, molestos, inoportunos e innecesarios”.

Críticas a la decisión del Tribunal de Cuentas El líder republicano también han cargado contra el Tribunal de Cuentas por condenar a los independentistas al pago de multas millonarias mientras que no ha puesto ni una sola multa a partidos condenados por corrupción. En palabras de Rufián, se trata de una institución "sin supervisión ni sentencia judicial", gobernada por siete cargos del PP desde hace 20 años, que absolvió a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella porque tiene "a su cuñado trabajando allí". "Señorías del Gobierno, los siguientes son ustedes, o lo paramos o directamente nos pasan por encima", ha advertido el portavoz de ERC. Para la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, que el Gobierno no retire a la Abogacía del Estado del proceso abierto en el Tribunal de Cuentas es una señal de que la oferta de diálogo es "un cuento". El órgano fiscalizador reclamó este martes un total de 5.422.879,48 euros a 40 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre los citados se encuentran el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros, respectivamente. El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a los líderes del 'procés' por los gastos vinculados al 1-O El PP ya ha reprochado al Gobierno su "asalto sanchista" al Tribunal de Cuentas después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurase la pasada semana que la causa en este tribunal supone "piedras en el camino" para el diálogo con Cataluña. En este sentido, Sánchez ha pedido al líder 'popular', Pablo Casado, que facilite la renovación del órgano fiscalizador, dado que se erige en defensor de los órganos constitucionales. "Si ustedes siguen con el bloqueo podríamos inferir que preside un partido que incumple la Constitución todos los días, la incumple tanto como dice defenderla", ha aseverado.