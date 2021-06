El presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, han acordado reactivar la mesa de diálogo entre gobiernos sobre Cataluña la tercera semana de septiembre en Barcelona, justo después de la Diada, según han informado tanto el Gobierno como el 'president' en sendas ruedas de prensa posteriores al encuentro que Sánchez y Aragonès han mantenido en La Moncloa.

Pero aparte del acuerdo para la reactivación de la mesa de diálogo, las impresiones transmitidas por ambas partes han evidenciado las profundas diferencias entre ambos. Tanto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, como Aragonès han reconocido que el camino del diálogo va a ser “difícil” ya que sus posturas están "alejadas".

Ha quedado constancia de ello después de que el ‘president’ haya avisado de que no renunciará a la amnistía, a la autodeterminación y a un referéndum en Cataluña y haya pedido al Gobierno que "encuentre los mecanismos" para que los huidos del 'procés' puedan regresar a España y se acabe con la "represión" con cuestiones como la causa en el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, Montero ha aclarado que, si bien ese es el "relato" de Aragonès, Sánchez "no ha profundizado" en esas cuestiones. "Cada uno sabe los límites de cada uno", ha advertido y ha insistido en que la solución para Cataluña debe buscarse “en el marco legal y democrático”. También ha dicho que en España no hay "exiliados" sino "huidos" de la Justicia que deben ponerse a disposición de la misma. Y si bien Aragonès apuesta por la autodeterminación, el Ejecutivo mira hacia un mayor "autogobierno" para Cataluña.

"Se trata de que Cataluña pueda mejorar y que el encaje de Cataluña en España goce de una aceptación más amplia", ha dicho Montero, porque "España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España". Aragonés, sin embargo, ha rechazado "volver a 2010" para hablar, por ejemplo, de un nuevo Estatut y, si ha advertido de que el único punto posible de encuentro entre el ambas partes pasa por el referéndum, ya que la postura inicial del Govern es la independencia.

Sí han acordado ambas partes, según han explicado Montero y Aragonès, que aparte de la reactivación de la mesa de diálogo se reanude también la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat que está establecida dentro del Estatut para hacer un seguimiento de las inversiones para Cataluña pactadas en los Presupuestos Generales del Estado y de la transmisión de competencias y otras cuestiones "sectoriales". Montero ha dicho que, "si las agendas lo permiten", esta comisión podrá fijarse para julio.

Sánchez emplaza a Aragonès a liderar un foro de encuentro en Cataluña

Según ha explicado la ministra, Sánchez ha invitado a Aragonès a crear un foro de encuentro en Cataluña en paralelo a la mesa de diálogo y a asistir a la próxima conferencia de presidentes, algo de lo que no ha hablado el presidente catalán en su rueda de prensa.

12.10 min María Jesús Montero: "En septiembre se retomará la mesa de diálogo buscando los elementos que nos unen"

Sobre el conflicto catalán, "el Gobierno no es ingenuo y sabe que el camino en Cataluña no es fácil", ha reconocido, pero ha pedido "lealtad mutua" y ha dicho que no se pide que nadie cambie su forma de pensar, siempre y cuando todo este "sujeto al marco constitucional". "La voluntad de este Gobierno pasa por abrir una nueva etapa en Cataluña en la que dejemos atrás la confrontación de los últimos años y demos paso al diálogo, al encuentro y la palabra", ha expuesto, incidiendo en la necesidad de "ser capaces de generar un clima de confianza y concordia" para abordar "cuestiones prioritarias".

Ha rechazado hablar de tiempos para este diálogo, si bien Aragonès ha recordado que en su pacto con los partidos independentistas está evaluar en dos años si el diálogo con el Estado ha funcionado o se optan por otras vías (JxCat y la CUP apuestan por la unilateral), aunque ha dicho que no renunciará nunca al diálogo.

Montero, que ha pedido acabar con la "confrontación" y la "cronificación" del conflicto, ha recalcado que "España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España". "Nosotros defendemos que la unidad no solo es la base de nuestra convivencia, sino el motor que nos va a permitir superar esta crisis económica y encarar el marco en que se va a mover el mundo postcovid", ha añadido.

En la reunión, ha dicho, se ha abordado también la situación de la pandemia en Cataluña y Sánchez ha hecho algunas propuestas, como que Barcelona acoja la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 o cuestiones como las inversiones en Cercanías.