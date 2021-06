El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a 40 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el tribunal contable, a la que ha tenido acceso RTVE, una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.

La cantidad más importante recae en el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros. Le siguen el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.

Ya no están entre los citados, inicialmente 42, ni Jordi Turull ni Neus Munté. Los 40 declarantes lo hacen en la sede del organismo desde las 15.30 horas de este martes y se espera acabar esta tarde, aunque se ha reservado también el miércoles por si acaso.

Los abogados de los citados han tenido tres horas para revisar la documentación y 10 minutos para presentar alegaciones de modo verbal. Una vez comunicada, la fianza se deberá pagar en un plazo de 15 días; si no, se procederá a embargar los bienes de los encausados. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas investiga la cantidad que la Generalitat habría supuestamente desviado para hacer publicidad en el exterior del referéndum del 1-O.

“Ara mateix, en @boye_g té només 3 hores per llegir 504 pàgines de l'informe de la inquisició espanyola dita Tribunal de Cuentas, i després només tindrà 10 minuts per fer les al·legacions, independentment del nombre de persones a qui defensi. Franquisme de fons i de forma.“

De los 40 presuntos responsables del desvío de dinero público para dichos gastos, han acudido a la sede del Tribunal de Cuentas el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, quien ha lamentado haberse enterado por la prensa el contenido del expediente provisional, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Este último ha lamentado la filtración del expediente y ha considerado el procedimiento "una tomadura de pelo" porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer "una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior" del Govern.

El Gobierno insta al PP a no "boicotear" la renovación del Tribunal de Cuentas

El Gobierno, por su parte, ha trasladado su "respeto" a todas esas investigaciones de este Tribunal pero ha advertido de que el que el PP no puede sumar un órgano más a la no renovación". Montero, que ha explicado que el plazo de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas concluye el 23 de julio, no ha descartado que el Gobierno impulse una reforma para renovar este órgano constitucional.

Así, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha exigido al PP que ponga fin a su actitud "tremendamente antidemocrática" de "boicotear" la renovación de los órganos constitucionales. "Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", ha afirmado.

Según Montero, "un partido político no puede ejercer el veto o el boicot amparándose en excusas variopintas porque cree que le benefician las mayorías que actualmente tienen estos órganos".