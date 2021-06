El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido los indultos del 'procés' y ha apelado a la vía de la política y del diálogo porque "es evidente que la vía judicial, por sí sola, no resuelve el conflicto" con Cataluña. Sin embargo, ha advertido al independentismo de que "no habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña porque el PSOE "nunca jamás lo aceptará". Pero ni PP ni Vox creen sus palabras, le acusan de "facilitar" y "animar" a un nuevo "golpe de Estado" y dicen que "por su culpa volverán a declarar la independencia".

Sánchez comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar ante la oposición la concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas que estaban en prisión. El presidente ha iniciado su comparecencia apelando a la "convivencia" y al "espíritu de concordia" de la Constitución y ha reconocido que, aunque no hay "garantía" de que los indultos resuelvan el conflicto, se trata de un "primer paso" del gobierno para el diálogo y "una primera respuesta a la grave crisis social y política y, por extensión, al resto de España desde hace demasiados años".

También ha defendido que los indultos son "perfectamente legales y constitucionales", no solo, ha dicho, "cuando los adopta el PP". Los indultos son una medida, ha recordado, que se concedió de forma individual, parcial y condicionada a que los indultados no cometan delito grave.

Sánchez ha dicho que "la vía judicial, es evidente que por sí sola no resuelve el conflicto". "No debemos hacer descansar en los tribunales nuestra responsabilidad política", ha proseguido. Sin embargo, ha lanzado una advertencia ante posibles intenciones de reincidir en el proceso separatista. El Gobierno está "en el imperio de la ley", que "será aplicada siempre que sea necesario".

Casado, que ha anunciado que ya ha interpuesto el recurso en el Supremo contra los indultos, ha reprochado a Sánchez que pretenda que le crean “cuando dice que no va a haber referéndum”, cuando está actuando, ha dicho, “contra la unidad de España” y “como caballo de Troya de quienes quieren destruirla”. Ha recordado que, en el pasado, Sánchez dijo que no pactaría con los independentistas, se mostró en contra de los indultos y dijo que traería al ‘expresident’ Carles Puigdemont para ser juzgado en España: “O es usted un mentiroso o nos toma por tontos a los españoles, o las dos cosas”.

Rufián: "Usted también dijo que nunca habría indultos así que denos tiempo"

El líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, tampoco ha creído la advertencia de Sánchez sobre el referéndum. "Usted dice que nunca habrá referéndum. También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo", ha advertido. En su discurso, ha apelado por el "fin de la represión" contra los independentistas en causas como la del Tribunal de Cuentas.

Ha animado al Gobierno a "no tener miedo a ser valientes en política" porque PP y Vox "no suben en las encuestas por sus méritos", sino "porque Ciudadanos no existe": "La derecha no es creíble con los indultos porque se pelean entre ellos por ver quién es más salvaje". También ha recordado que, al igual que a Sánchez le han llamado "traidor" por los indultos, a José Luis Rodríguez Zapatero se lo llamaron por dialogar con ETA para su disolución. "La historia de la derecha en este país se ha forjado al grito de traidor, pero todas las izquierdas se han forjado a través del perdón", ha proseguido, aunque se ha preguntado "quién perdona a quién". "si quienes se juntaron un día en un Consejo de Ministros para tomar una decisión política o quienes se juntaron en el patio de una cárcel tres años por tomar una decisión política".

Y respecto a la petición de Sánchez para que Aragonès lidere un "foro entre catalanes" que recoja las distintas sensibilidades, ha respondido que "ya existe" y se llama Parlamento de Cataluña. Y ha sentenciado: "Si nuestras ideas han de ser nuestra condena, la independencia será nuestra amnistía".