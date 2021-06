La expansión de cuatro variantes del coronavirus ha hecho saltar nuevamente las alarmas en la comunidad internacional ante el temor de que puedan complicar la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 3,9 millones de fallecidos y más de 181 millones personas infectadas.

Se trata de las variantes del SARS-CoV-2 Alfa, Beta, Gamma y Delta, detectadas originariamente en Reino Unido,Sudáfrica, Brasil e India, respectivamente. Se caracterizan por una mayor facilidad para transmitirse con respecto a la de Wuhan, según los estudios realizados hasta la fecha. De hecho, se están expandiendo por todo el mundo con celeridad: Alfa ya ha sido reportada en más de 164 países, Beta está presente en más de 115 territorios, Gamma se extiende en 68 estados y Delta, en 80.

En España, la variante Alfa, con origen en Reino Unido, desciende en once comunidades autónomas, aunque continúa suponiendo el 80 % de los casos en siete de ellas, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Algunos Gobiernos autonómicos han advertido que está siendo paulatinamente desplazada por Delta.

Mientras tanto, el porcentaje de casos compatibles con las variantes Beta y Gamma, estimados por PCR, desciende ligeramente esta semana y se encuentra en un rango entre 0 % y 10 % entre las comunidades autónomas. Según las estimaciones probables del Ministerio de Sanidad, la presencia de las variantes Beta y Gamma destaca en Comunidad Valenciana (13 %), aunque el muestreo valenciano de esta semana no ha sido aleatorio, sino centrado en el estudio de varios brotes recientes con sospecha de estas variantes.

En nuestro país, además, se han confirmado algunos casos o brotes aislados de las variantes de Kappa (otro sublinaje de la antes conocida como variante india), Iota (Nueva York), Zeta (Río de Janeiro), Eta (Nigeria), Épsilon (California), Colombia e Inglaterra.

El concepto de cepa , por su parte, según explica López, son diferentes cúmulos de variantes que se consolidan y "ofrecen una característica biológica diferente" al virus. No obstante, aún no se ha detectado cepas que deriven del SARS-CoV-2.

La variante Delta avanza en España

La OMS sigue con interés también la evolución de una variante detectada en la India a finales de 2020, y que podría estar relacionada con el incremento de casos en el país, aunque todavía no existen evidencias. Se conocen dos sublinajes diferentes: Delta (B.1.617.2) y Kappa (B.1.617.1). Fuera del país asiático, el Reino Unido es el que ha reportado el mayor número de casos secuenciados de Delta, que se extiende ya por 80 países.

Una evaluación del riesgo en la India realizada por el organismo sanitario de Naciones Unidas ha determinado que la aceleración de la pandemia en el país asiático está relacionado con diversos factores, entre ellos, una variante potencialmente más transmisible, como puede ser Delta, pero también la celebración de varios eventos religiosos y políticos masivos, y el poco seguimiento de las medidas de salud pública, seguridad y prevención. La influencia exacta de cada uno de estos factores en el aumento de la transmisión en la India no se conoce bien, han reconocido.

En cuanto a las repercusiones en la eficacia de las vacunas, los primeros datos son alentadores: algunos estudios preliminares, no revisados aún por pares, indicarían que se reduce solo de forma moderada la neutralización por anticuerpos. No obstante, esto podría no ser así con la recién identificada Delta Plus, que sí cuenta con la mutación que le podría permitir escapar.

Para controlar su entrada a nuestro país, en adelante se exigirá una cuarentena a las personas que lleguen a territorio español desde la India. "En España no existen vuelos directos con la India y no hay ninguna medida que aplicar en esta cuestión", afirmó la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al anunciar la cuarentena y en respuesta a las peticiones de restringir los vuelos.

En España, B.1.617.2 ha ido incrementando su porcentaje en los muestreos aleatorios hasta alcanzar un 2,7% en la última semana. Sin embargo, su distribución es muy irregular: mientras es muy baja o nula en algunas comunidades, en otra progresa rápidamente hasta alcanzar porcentajes superiores al 10 %.

Han expresado públicamente su preocupación por esta variante desde lo Gobiernos de la Comunidad ​de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. Desde Madrid y Barcelona, incluso, las autoridades sanitarias han augurado que en un plazo muy breve de tiempo se convertirá en la predominante, desplazando a la variante Alfa o británca. No obstante, solo Navarra y País Vasco han comunicado datos concretos de su estimación mediante cribado con PCR, con una presencia del 8,7 % y del 2,9 % sobre el total, respectivamente.