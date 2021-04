Â¿QuÃ© se sabe de la variante india del coronavirus?

La India vive los peores días de la pandemia, con récords diarios de contagios casi consecutivos y un sistema sanitario completamente desbordado. La Organización Mundial de la Salud se ha mostrado “extremadamente preocupada” y los organismos internacionales hacen llamamientos para que se ayude al país asiático. Hay muchos factores que podrían explicar esta segunda ola devastadora que ha colapsado los servicios médicos indios, pero muchas sospechas apuntan a que detrás podría estar una variante del SARS-CoV-2 detectada. A continuación, repasamos la principal información que se conoce sobre esta nueva versión mutante del virus.

¿Es una variante especialmente preocupante? De momento, es solo una variante de interés, dentro de la clasificación de la OMS. En este punto, hay que aclarar que existen tres tipos de variantes, de menor a mayor peligrosidad: variantes de interés (como esta detectada en la India), variantes de preocupación (Brasil, Sudáfrica, Inglaterra...) y variantes de grandes consecuencias (hasta ahora, no ha habido ninguna, aunque tampoco se descartan). “Sus mutaciones no son de las que más inciden sobre la espícula del virus y puedan provocar escapes vacunales.“ "Las mutaciones que tiene la variante detectada en la India, aunque hay que seguirlas de manera estrecha, en principio no son de las que más inciden sobre la espícula y puedan provocar lo que llamamos escapes vacunales. Con mutaciones adicionales podría incluso derivar en alguna variante de preocupación, pero de momento es solo de interés", explica a RTVE.es Julio García, jefe del servicio de Microbiología del Hospital La Paz de Madrid.

¿Seguirán funcionando las vacunas ante ella? Esta es una pregunta a la que es imposible responder sin entrar en el terreno de la especulación. Sin embargo, las primeras evidencias son alentadoras e indican que, aunque seguramente la eficacia se vea disminuida ante esta nueva versión mutada del SARS-CoV-2, cualquiera de las vacunas actuales servirán para prevenir que alguien enferme gravemente o muera. “Hay otras variantes que inciden más en la eficacia de las vacunas, como son la sudafricana o la brasileña.“ "Se sabe muy poco, pero ya hay estudios preliminares que indican que esta variante no escapa del todo a la acción de las vacunas", apunta al respecto Julio García, quien agrega que "parece que se evitarían los cuadros más graves y las muertes, pero nos preocupa que con el ritmo que hay tan desenfrenado de contagios surja alguna que sea realmente la que nos destroce".



"Según los primeros datos que tenemos, hay otras variantes que inciden más en la eficacia de las vacunas, como son la sudafricana o la brasileña. Lo que sabemos de esta, con estudios muy preliminares que aún no están revisados, es que disminuye un poco la actividad de los anticuerpos neutralizantes, pero no a niveles preocupantes", enfatiza este microbiólogo.

¿Cuándo se detectó por primera vez? La nueva variante, conocida oficialmente como B.1.617, se detectó por primera vez en la India durante el pasado mes de octubre, aunque los contagios no se han disparado hasta mediados de marzo. “Cuando aparece una variante, compite con el resto.“ Que haya al menos seis meses de diferencia entre un hecho y otro, en un país como la India, podría indicar que el virus mutado no se caracteriza especialmente por su contagiosidad. Sin embargo, en este sentido conviene matizar que no tiene por qué ser necesariamente así. "Cuando aparece una variante, compite con el resto. Si, por la razón que sea, no es capaz de imponerse, entonces puede desaparecer, o bien quedar a nivel residual, o incluso quedar aletargada hasta que encuentra una especie de hueco ecológico que le confiere una ventaja adicional sobre las otras variantes que en ese momento están circulando, y es entonces cuando comienza a crecer", aclara Julio García, quien recalca que "la dinámica de las mutaciones es bastante compleja".

¿Por qué se producen las mutaciones? Los virus se replican constantemente. Las variaciones que se introducen son errores aleatorios en este proceso de replicación, algo que estos microorganismos hacen millones de veces y a gran velocidad. Algunas de las mutaciones son neutras. Hay otras que se conocen como “deletéreas”, y pueden llegar a ser muy negativas para el virus e incluso letales, porque le dan una clara desventaja. Estas no prosperan. Pero luego están las que le dan alguna ventaja evolutiva, que son las que van a predominar y tenderán a seleccionarse. “Los procesos de vacunación incompleta facilitan que se seleccionen mutantes que puedan escapar a las vacunas.“ En este momento se están produciendo tantas variantes en todo el mundo principalmente por la conjunción de dos factores: una transmisión del virus desatada, marcando máximos pandémicos; y paradójicamente también una cierta barrera inmunológica creada por los contagios previos y por el avance de las campañas de vacunación. Dicho de otra manera: cuando la transmisión del virus se ralentice lo suficiente gracias sobre todo a las vacunas, las mutaciones no serán tan habituales.

¿Por qué se conoce a esta variante como la "doble mutante"? Se trata de una denominación engañosa. La variante del SARS-CoV-2 detectada en la India presenta al menos quince mutaciones, aunque preocupan especialmente dos de ellas, que afectan a la proteína S (la espícula, que funciona como llave para que el virus pueda entrar en las células). No es la primera vez que se detectan, pero sí que aparecen juntas. De ahí el nombre. “La variante del SARS-CoV-2 detectada en la India presenta al menos quince mutaciones.“ La primera de las mutaciones se ha visto ya en las variantes sudafricana y brasileña, y en principio permitiría al patógeno escapar con mayor facilidad a la acción del sistema inmunitario. La segunda mutación, que ya se ha detectado en variantes como la californiana, podría ayudar al virus a adherirse mejor a las células para entrar en ellas, aunque también se ha asociado a una mayor capacidad para evadir la protección inmunitaria.

¿Podría explicar esta variante por sí sola el incremento de casos en la India? Esta es otra pregunta complicada de responder, porque aún faltan evidencias al respecto, aunque los expertos coinciden en que la India es un país en el que concurren todos los ingredientes necesarios para convertirse en una bomba epidemiológica de relojería. Así, la ola de contagios podría también estar causada por uno o varios factores potencialmente decisivos, como grandes concentraciones de personas o falta de medidas preventivas ante el virus.

¿Cómo influyen en las mutaciones los procesos de vacunación incompleta? En la India se está produciendo además un fenómeno que podría facilitar nuevas y más peligrosas variantes del SARS-CoV-2, que a pesar de todo no es un virus que se caracterice especialmente por su capacidad de mutación. Tal y como explica Julio García, "hay gente que se está poniendo una sola dosis de la vacuna y se infecta inmediatamente, y eso facilita que las mutaciones que se estén produciendo sean exitosas y puedan convertirse realmente en mutaciones preocupantes". "Los procesos de vacunación incompleta facilitan que se seleccionen mutantes que puedan escapar a las vacunas", resume.

¿Ha sido detectada ya en España? ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar su entrada? Hasta el momento, solo se ha detectado un caso de la variante B.1.617 en España. De los más de 300 casos identificados en ocho países europeos, la mayoría han sido reportados por el Reino Unido. El director del Centro de coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que por ahora no se ha identificado ningún "factor de especial riesgo" con la variante india en la evolución de los casos estudiados en Europa. 02.29 min Los estudios europeos sobre la variante india no han identificado por el momento ningún "factor de especial riesgo" Sobre posibles medidas, Simón ha señalado que España no tiene vuelos directos con la India, "por lo que no puede prohibirlos". En todo caso, se podrían aumentar los controles a viajeros procedentes de la India, aunque hayan efectuado alguna escala intermedia.