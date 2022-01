Se identificó en diciembre de 2021, pero ómicron 'sigilosa' está ahora en el punto de mira. El auge del sublinaje de ómicron BA.2 introduce dos nuevos factores que vuelven a cambiar las reglas de la pandemia en apenas unas semanas: puede confundirse con otras variantes durante los cribados y se ignora cómo se comporta en la realidad.

Sobre el papel, sus mutaciones no preocupan especialmente a los investigadores (al menos, comparado con la ómicron que conocemos), pero ya se está expandiendo por el mundo. Hasta el momento, al menos 40 países han notificado positivos, entre ellos, España, donde las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares han sido las primeras en detectar algunos casos.

Estas son las claves de BA.2, el sublinaje 'sigiloso' de ómicron.

“Omicron “sigilosa”��(BA.2) ES DETECTADA en PCR✅ y Test Ag✅ No os engañe el nombre!��Es por dificultad en identificarla en PCR pero NO en diagnosticarla:Ómicron solo dos dianas positivas en PCR ���� y ómicron “sigilosa”�� tres ������(puede confundirse con delta q tb tiene 3) pic.twitter.com/JznNX4nwGD “

“Si este linaje aumentara su prevalencia mientras delta siga circulando a nivel comunitario, las pruebas de cribadas basadas únicamente en este marcador no serán capaces de diferenciar entre los casos de Delta y de BA.2” , avisa el Ministerio de Sanidad en un documento técnico sobre la variante. Si finalmente delta desapareciera de la circulación, este problema también se disiparía.

Es decir, hasta ahora hemos podido saber si se trataba de ómicron o delta sin necesidad de secuenciar las muestras. Se podía hacer una estimación fiable con cribados de PCR. Si había fallo en una “diana” del gen-S, era ómicron. Si no lo había, era delta. La cuestión es que con la ómicron 'sigilosa' no existe esa señal negativa, igual que pasa con delta.

Si BA.2 avanza de forma 'sigilosa', no es porque sea más difícil de diagnosticar con una prueba PCR o de un test de antígenos. El sobrenombre se debe a que carece de cierta mutación que permite diferenciar la variante con una simple PCR, una ventaja con la que sí contábamos para la ómicron dominante (BA.1).

No, BA.2 pertenece a la misma variante, ómicron, pero es un linaje diferente al predomina en la actualidad (BA.1). De hecho, ya se incluyó junto al resto de sublinajes (BA.1, BA.1.1 y BA.3) en la declaración de ómicron como variante de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, a finales del pasado noviembre.

¿Es más contagiosa?

Todavía es difícil de definir si ómicron 'sigilosa' o BA.2 es más contagiosa que su predecesora, pero se está investigando. Las tendencias apuntan a que crece con rapidez en India, Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca y esto puede deberse a una mayor transmisibilidad, por lo que ha captado la atención de la comunidad científica. No obstante, detrás de ese aumento puede haber detrás otros factores epidemiológicos y sociales.

“Varios países están cerca, o incluso han superado, el pico de oleadas de BA.1. Me sorprendería mucho que BA.2 causara una segunda ola en este momento”, valora en Twitter el virólogo Tom Peacock, del Imperial College. El experto considera que “incluso con una transmisibilidad ligeramente mayor” no será comparable al desplazamiento de delta por ómicron, “sino que probablemente sea más lento y sutil”. Peacock no descarta que la variante ‘sigilosa’ desplace en los próximos meses a la dominante hasta ahora, pero advierte que se trata de una "predicción" que podría estar equivocada.