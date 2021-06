En caso de incumplimiento de estos plazos de entrega, AstraZeneca deberá pagar una multa de 10 euros por dosis no entregada, según ha informado la Comisión, que ha explicado que la decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas se basa en el hecho de que AstraZeneca cometió un incumplimiento grave ("faute lourde") de sus obligaciones contractuales con la UE.

En una nota de prensa difundida por la UE se asegura que el tribunal también sostiene que AstraZeneca debería haber desplegado todos sus esfuerzos para entregar las vacunas dentro del calendario acordado, incluidos los centros de producción británicos mencionados explícitamente en el contrato, especialmente teniendo en cuenta los grandes retrasos en las entregas a la UE.

"Esta decisión confirma la posición de la Comisión: AstraZeneca no cumplió los compromisos que asumió en el contrato. Es bueno ver que un juez independiente lo confirma", ha afirmado la presidenta Ursula von der Leyen. "Esto demuestra que nuestra campaña europea de vacunación no sólo da resultados para nuestros ciudadanos día a día. También demuestra que se fundamenta en una sólida base jurídica.

“Good results for Europe!



The court judgment ordering AstraZeneca to deliver to us rapidly 50 million doses is good news for our vaccination campaign. It is also a clear recognition that our Advance Purchase Agreements have a sound legal basis.



Our vaccines strategy delivers. https://t.co/wD8OeR8vjy“