La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, envió este sábado una carta a AstraZeneca en la que le pedía "más aclaraciones" sobre el problema del aprovisionamiento y subrayó la "importancia de las entregas en líneas con los plazos" del contrato y sus cláusulas.

Tras una reunión celebrada este lunes, Kyriakides ha señalado que las respuestas de la compañía farmacéutica "no han sido satisfactorias" y ha aseverado que el nuevo calendario de distribución "no es aceptable para la Unión Europea".

"La UE quiere saber exactamente dónde han sido producidas las vacunas de AstraZeneca hasta ahora y a quién han sido entregadas", ha publicado a través de su cuenta en Twitter.

“The EU wants to know exactly which doses have been produced where by @AstraZeneca so far, and if, or to whom, they have been delivered.



The answers of the company during the Steering Board discussion have not been satisfactory so far. A second meeting is scheduled for tonight.“