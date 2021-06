El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, alegando que vulnera las competencias estatales, si bien no pedirá su suspensión cautelar ya que, en paralelo, el Gobierno va a tramitar la Ley de Vivienda que "incorpora mucho de los elementos que se recurren ahora" y que espera que salga adelante antes del verano.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, donde también ha destacado esta decisión se produce después de varios intentos por parte del Ejecutivo de alcanzar acuerdos con la Generalitat en el macro de la comisión bilateral. "Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia", ha justificado.

El Parlament aprobó el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en Cataluña con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y la CUP. Entre las principales medidas, la norma obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión” residencial en 60 ciudades que suman más de 20.000 habitantes.

01.34 min Cataluña, primera comunidad que limita los alquileres

Montero ha anunciado que, en concreto, se ha solicitado ante el Tribunal Constitucional la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra b. Eso sí, el Gobierno finalmente ha decidido no pedir la suspensión cautelar de la norma como un "gesto".

Previamente el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha justificado en una comparecencia ante la prensa que era “imposible” no presentar ese recurso, ya que "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto". Según el ministro, permitir que la norma se siga aplicando por ahora "no deja de ser un gesto importante", pero ha recalcado que su legalidad está en cuestión.