Un hombre se suicida en Barcelona cuando iba a ser desahuciado

Un hombre de 58 años que estaba a punto de ser desahuciado en el barrio barcelonés de Sants se ha quitado la vida justo después de que la comitiva judicial llamase a la puerta para ejecutar la orden.

El hombre vivía en un piso de alquiler y llevaba meses sin pagar la renta, por lo que el propietario había presentado una demanda. El caso estaba en manos de la unidad antidesahucios del consistorio, que le había "acompañado" en los trámites de documentación y en el proceso de mediación con la propiedad de la vivienda, y se le ofreció una alternativa habitacional.

No obstante, el juzgado de primera instancia 3 de Barcelona desestimó el informe de Servicios Sociales presentado el pasado jueves por la defensa del hombre, indicando la vulnerabilidad del inquilino y solicitando la suspensión del lanzamiento.

Con los datos que se recogen en el informe, el juzgado rechazó la paralización, "pues las circunstancias que allí se recogen no son las que regula el Real Decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión del lanzamiento", ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este lunes en comunicado.

Cuando el juzgado entregó al inquilino e la ficha para indicar si necesitaba ayuda de Servicios Sociales, no la cumplimentó , lo que "implica que el juzgado no disponga de autorización" para trasladar a los Servicios Sociales información sobre el procedimiento, y el comunicado añade que el juzgado facilitó al demandado la información de cómo puede acceder directamente a los Servicios Sociales.

El tribunal ha explicado que la demanda por impago de alquiler fue presentada en enero por un particular propietario del inmueble y se tramitaba en el juzgado de primera instancia 3 de Barcelona.

Colau exige que se revisen los criterios con los que deciden aplicar la moratoria

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha indicado que se trata de un hombre que al quedarse en paro no pudo seguir pagando su vivienda y que desde los servicios sociales se había acreditado su situación de vulnerabilidad con un informe con fecha del mes de abril. "Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo. Una decisión que no compartimos ni entendemos, y hasta el último momento los servicios municipales han intentado mediar para frenar el desahucio", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que es una muerte "que no debería haberse producido". Colau ha exigido que los juzgados revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente, y que el PSOE desbloquee la propuesta de una nueva ley de vivienda "que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada".

Cataluña está a la cabeza en desahucios derivados del impago del alquiler. Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, esta comunidad, con 2.437 (el 22,2 % del total nacional) fue en la que se practicaron más lanzamientos durante el primer trimestre de 2021.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado una concentración de repulsa al desahucio este martes a las 20h frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, ha indicado en un tuit en el que afirman que "no son suicidios, son asesinatos".