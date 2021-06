Después de meses con focos y música apagados por la pandemia de coronavirus, el sector del ocio nocturno mira con “optimismo” e "incertidumbre" hacia el verano. Cuando algunas comunidades autónomas ya han anunciado la paulatina reapertura con restricciones, ¿qué opinión tienen los epidemiólogos? ¿Está la ciudadanía deseando volver a las pistas de baile?

Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, reconoce que todavía existe un escollo en el “estado mental de la opinión pública”, que denota cierto “alarmismo”. “La prudencia y la prevención sanitaria son hasta el último día. Un fallecido de más por culpa de una negligencia lo lamentaremos siempre”, afirma.

No obstante, incide en el peso económico del debate y en la importancia de la temporada en el producto interior bruto español, que ya se vio golpeado en 2020: "Llevamos 15 meses cerrados y no nos preocupa una semana o dos. Pero no vamos a tolerar ni un día más sin razones objetivas para el cierre. Nosotros no somos el chivo expiatorio de esta crisis sanitaria”.

Desconfianza y curvas de incidencias “No me plantearía ir a una discoteca este fin de semana. No sé la cantidad de gente que va a querer ir, ni las medidas que me voy a encontrar. Prefiero ser cauto y más adelante decidir”, Dani. Para valorar el riesgo actual, hablamos con el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga, quien considera que el error está en tratar de hacer previsiones. No importan las fechas, dice, sino las situaciones: “Nuestra recomendación es que este tipo de eventos se realicen siempre en ‘nueva normalidad’, con una incidencia acumulada por debajo de 25, un escenario en el que en España no hay ninguna comunidad autónoma”. Pero el sector cree que las condiciones han cambiado. “El año pasado no había lecciones aprendidas. No había vacunas, los test de antígenos eran escasos. Fue un desastre”, reconoce Pizcueta, y lamenta la “estigmatización” y “criminalización” de la que el sector ha sido “víctima”. Para no repetir viejos errores asegura que hoy ya existen medidas.

Mascarilla, espacios, aforos... “Si fuese abierta sí iría. A una discoteca cerrada, no. Aunque las mascarillas y demás sean eficaces, cuando la gente está de fiesta, con alcohol, se desmadra todo un poco más”, Mar. Muchas de las medidas útiles para la reapertura del ocio nocturno son ya clásicos de la pandemia: aforos, mascarillas, distancias, ventilación… “No hay una única medida. Si algo hemos aprendido en este último año y medio es que todas tienen su importancia”, explica Zurriaga. Sobre el protocolo de seguridad, Pizcueta señala que España de Noche elaboró una guía en mayo del año pasado. "Ya dibujamos las pistas de baile acotadas perimetralmente, limitando el aforo y con mascarillas. Porque la gente lo que quiere es bailar”, expone. “Las elecciones en Madrid lo han demostrado. La mayoría de la gente vota para que le dejen ir a las terrazas”. Pero el experto en epidemiología advierte que el cumplimiento de las medidas es más “difícil” en este ámbito que en otros. “Si hay consumo de alcohol y es un ambiente festivo, uno tiende a relajarse. A cualquier edad. No necesariamente los jóvenes”, asevera Zurriaga. A ese respecto, la patronal asegura que las instituciones tienen en el sector del ocio nocturno a un aliado frente al descontrol: “Somos parte de la solución, no del problema”. 03.05 min Desalojadas más de 7.000 personas en diversos botellones de Barcelona

Contra el botellón “Si cierran antes, lo que evitan es el ‘relío’. Quien quiera seguir, seguirá. Pero eso va a ocurrir de todos modos”, Carla. El portavoz de España de Noche denuncia las multitudes de jóvenes que cada fin de semana se suman a los “más de 10.000 botellones que se realizan en España” y ante los que cree que el ocio nocturno puede actuar de “dique de contención”: “En España han sobrevivido 9.500 locales, son más de 100.000 trabajadores que estarían por la labor de sumarse a esa labor de prevención, de lanzar mensajes de concienciación y de mantener controladas sus instalaciones”. “En eso estamos de acuerdo”, concede el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Pero no todo vale, y añade: "Un concierto al aire libre, donde la gente pueda estar separada unas de otras y donde no haya consumo de bebida y comida es más seguro que una sala cerrada, sin ventilación y donde se puede comer y beber”. Así es el 'pasaporte COVID' que estará operativo a partir del 1 de julio para permitir la movilidad en la Unión Europea

¿Innovar en el control sanitario? “Saber que hay el aforo que debe haber y que todos mantengamos la mascarilla son medidas que más harán sentir más tranquila”, Andrea. El sector del ocio nocturno considera que también debe innovarse en las medidas de control y, para ello, pueden apoyarse en la tecnología. “En la semana en la que los Gobiernos autonómicos ya están presentando el certificado digital sanitario de la Unión Europea, solo nos falta que se liberalicen los test de antígenos en las farmacias y podríamos estar a un 80 % de la actividad este verano”, valora Pizcueta. Otra de las innovaciones que propone España de Noche es el posible control de los asistentes a través de códigos QR, para garantizar el rastreo de casos en el caso de un brote. Tecnologías, apunta, que “son ya de hace 15 años”. No obstante, el obstáculo está en las garantías de su aplicación. De hecho, la justicia ha rechazado esta semana una medida propuesta por el Principado de Asturias para que los locales de ocio nocturno pudieran registrar a los asistentes. El tribunal considera que atenta contra la protección de datos personales. Contagiados después de vacunarse: "Que nadie baje la guardia" SOFÍA SOLER