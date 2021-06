COVID, hoy: Las comunidades suavizan las restricciones al ocio nocturno desde este fin de semana

18:51

Vacunas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha decidido liberar para su uso dos tandas de vacunas Janssen de Johnson & Johnson fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutions de Baltimore, aunque ha ordenado que se tiren muchas más, por no reunir las condiciones para su uso. Según The New York Times, son 60 millones las dosis que hay que desechar, frente a diez millones que se salvan y que están autorizadas para su uso.