Madrid adelanta la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 por la variante india

La Comunidad de Madrid ha confirmado 18 casos de la variante india del coronavirus -variante Delta, según la terminología de la OMS-, frente a los cuatro registrados la pasada semana, y la existencia de "transmisión comunitaria" de esta cepa en la región. Por esta razón, ha reorganizado el calendario vacunal y ha decidido adelantar una semana la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años y población más vulnerable.

La segunda dosis se inocularía a las 11 semanas del primer pinchazo, en lugar de 12 como estaba previsto, según ha asegurado el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, que ha incidido en la idea de que en unas semanas la variante Delta (conocida como india) podría ser predominante, a pesar de la bajada de la incidencia - en 116 por 100.000 habitantes a 14 días-, aunque quedan casos por secuenciar.

Se trata de una variante que, tal y como ha detallado Zapatero, es un 50% más transmisible que la británica, por lo que Salud Pública considera que en seis o siete semanas podría ser la mayoritaria en España.

"Se sigue y persigue cada caso y se hace un seguimiento estrecho, pero imaginamos que la situación puede ser como la que tuvimos en diciembre y enero con la británica", ha lamentado el consejero, y ha añadido que la cepa india está afectando especialmente a gente más joven -que normalmente no están vacunados- y a aquellos que no han recibido ninguna dosis o no tienen la pauta completa.

Madrid ha adelantado la vacunación como medida de inmunización ante este incremento de casos importados de la variante Delta, según ha informado el consejero, con la mirada puesta en Reino Unido, donde la incidencia ha aumentado exponencialmente, el 90% de las nuevas infecciones son producidas por esta cepa, y podrían frenar los planes de desescalada.

La Consejería ha reiterado al Ministerio de Sanidad la necesidad urgente de intensificar los controles, a través de pruebas diagnósticas, en la llegada de los pasajeros al Aeropuerto de Adolfo Suarez- Madrid-Barajas de países de alto riesgo de que puedan aportar nuevas variantes. Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la prórroga de la cuarentena obligatoria a los pasajeros procedentes de La India.

Ampliación de la autocita a mayores de 48 años Con respecto al sistema de vacunación en la Comunidad de Madrid, Sanidad ha ampliado la plataforma de autocitación a la población general de 48 años en adelante, sin límite de edad, y que no haya recibido ninguna dosis, y se incorporan 12 hospitales públicos a la inoculación. Los ciudadanos podrán vacunarse en los dos puntos de vacunación ya disponibles (WiZink Center y del estadio Wanda Metropolitano), a lo que se sumará el Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y los hospitales de Puerta de Hierro-Majadahonda y Fuenlabrada. Asimismo, a lo largo de la semana que viene se incorporarán nueve hospitales públicos más de la región a este sistema: El Escorial, Henares (Coslada), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas), Móstoles, Severo Ochoa (Leganés), Infanta Cristina (Parla) y la Fundación Alcorcón.