La cautela que se desprende de las recomedanciones de la OMS se contrapone al tono eufórico del discurso de la UE ante el avance de la campaña de vacunación. Este jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde se ha congratulado porque "en la actualidad, más del 50% de los europeos adultos han recibido al menos una inyección y 100 millones de europeos están completamente vacunados".



La política alemana destaca que se ha llegado a esta cobertura "sin dejar de exportar", y ha recordado que, de 700 millones de dosis producidas en la UE, se han exportado 350 millones a 90 países. "Invito a otros a mostrar también apertura", ha concluido.



“Today more than 50% of adult Europeans have received at least one shot & 100 million Europeans are fully vaccinated.



We achieved that while never stopping to export.

700 million doses produced, 350 million doses exported to 90 countries.



I invite others to also show openness.“