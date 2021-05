La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este viernes que concederá a Vox un puesto en la Mesa de la Asamblea de Madrid, a pesar de que cuentan "solo con 13 de 136 diputados", ya que pretende mantener "una buena relación con este partido" porque "van a tener que entenderse".

Fue precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, quien pidió a los 'populares' que mostrasen "algún tipo de generosidad" por el "apoyo patriótico" de su partido a Isabel Díaz Ayuso, a la que apoyará en su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, y cediesen a su formación la Presidencia de la Asamblea, una petición que Ayuso tildó de "demasiado" debido a que no cuentan con un elevado número de diputados.

Sin embargo, este viernes en declaraciones a los medios durante una visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra en Ifema, la dirigente madrileña ha abierto la puerta a ceder un puesto a Vox en la Asamblea ya que pretende mantener "una buena relación con este partido". "Voy a buscar la manera de que tengan un puesto en la Mesa porque creo que eso es de ley porque nos vamos a tener que entender en algunas ocasiones", ha dicho.

Ahora bien, ha recordado que ella cuenta con una "amplísima mayoría de diputados" porque la sociedad madrileña la "ha votado de esta manera" para que haya un "gobierno en libertad". La presidenta en funciones hacía referencia así a su intención de gobernar en solitario tras conseguir 65 escaños que consiguió en las elecciones del pasado 4 de mayo, más del doble de los obtenidos en 2019 y quedándose a cuatro de la mayoría absoluta, en unos comicios en los que los 'populares' consiguieron superar a todo el bloque de la izquierda junto.

"Nosotros tenemos más escaños que las tres izquierdas juntas. Yo lo que voy a hacer es gobernar para todo el mundo intentando que todos los madrileños estén representados en este gobierno pero lo haré bajo mi criterio y será Vox si decide si me bloquea o no las distintas iniciativas que lleve a la Cámara", ha declarado.

Vox reitera que dará sus "votos gratis" a Ayuso

También se ha pronunciado al respecto en Fitur la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, quien ha reiterado que dará sus "votos gratis" para la investidura de Ayuso, aunque ha indicado que no renuncian "a nada" y están a la espera de una oferta de la dirigente madrileña.

“Yo creo que están intentando ellos organizar el gobierno primero“

Monasterio ha desgranado que, por el momento, solo ha felicitado a la 'popular' por los resultados en las elecciones y no han vuelto a reunirse. "Yo creo que están intentando ellos organizar el gobierno primero. Cuando tengan claro que van a hacer y el gobierno que van a formar igual me llaman o igual no me llaman", ha dicho.

Asimismo, ha repetido que darán sus votos "a cambio" y "sin condiciones" para la investidura y para el resto de los temas, como leyes o presupuestos, entiende que la llamarán si "les interesan" sus votos. "El PP tiene que anunciar cuál es el papel que quiere para Vox, cuando tengan claro cuál es el papel que quieren con Vox o con el PSOE o con otros partida de la Asamblea, supongo que lo anunciarán", ha declarado.