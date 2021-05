Vox ha anunciado este jueves que rompe definitivamente con el Gobierno andaluz del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) tras la decisión de la Junta de Andalucía de acoger a 13 menores migrantes procedentes de Ceuta, una medida que tiene como objetivo ayudar a las autoridades a hacer frente a la avalancha de personas que llegaron a la ciudad autónoma esta semana. Los de Abascal consideran que "la estabilidad" del Gobierno de Andalucia "no existe como tal" y por ello han pedido el adelanto electoral.

Vox cumple así su amenaza de no volverá a apoyar ninguna iniciativa si el Ejecutivo recibía a alguno de estos menores migrantes, salvo aquellas ya firmadas entre los tres partidos en el acuerdo de investidura y los presupuestos autonómicos. Una decisión motivada por las declaraciones de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que a juicio de Vox hizo un "llamamiento en toda regla" a la llegada de esos menores, por lo que ha pedido su cese.

"Cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox, no será apoyada", ha manifestado en una entrevista en Canal Sur el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha asegurado que "la estabilidad del Gobierno de Andalucia "no existe como tal". "Ya sí se puede decir abiertamente: no van a contar con el apoyo de Vox a cualquier iniciativa que no lleve nuestra firma o hayan acordado con nosotros en la investidura o los presupuestos", ha aseverado.

“�� ¡ÚLTIMA HORA! @AndaluciaVOX deja de apoyar al Gobierno andaluz tras la irresponsable decisión de acoger 13 menas procedentes de Ceuta.



No apoyaremos NINGUNA iniciativa de la @AndaluciaJunta que no tenga nuestra firma.



El Gobierno de @JuanMa_Moreno es absolutamente frágil. pic.twitter.com/MFVkr6W3lt“ — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 20, 2021

La decisión implica que Vox solo sacará adelante las medidas ya pactadas con el Gobierno andaluz o aquellas que se ajusten al programa de Vox, como el pin parental o la derogación de leyes sobre violencia de género. El resto de iniciativas previsiblemente no prosperarán ya que todas requieren del apoyo de los de Abascal, al no contar PP ni Ciudadanos con la mayoría absoluta necesaria. "A partir de este momento el Gobierno es absolutamente frágil", ha apuntado Gvaira.