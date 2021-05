El Gobierno marroquí ha llamado este martes a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, poco después de que ésta fuera convocada a la sede del Ministerio de Exteriores en España ante la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta de las últimas horas.

Fuentes diplomáticas marroquíes han dicho desconocer por el momento más detalles sobre esta llamada a consultas, que eleva la tensión entre Rabat y Madrid a niveles desconocidos en la última década.

La última llamada a consultas de un embajador marroquí a Rabat se produjo en 2007, cuando Marruecos llamó al entonces embajador Omar Azziman para protestar por el anuncio de la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla.

Este mismo martes, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha convocado a Benyaich y le ha trasladado el "disgusto y "rechazo" del Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y le ha recordado a la diplomática la "corresponsabilidad" en la gestión de las fronteras.

De igual modo, la titular de Exteriores ha expresado el "deseo" del Gobierno de "mirar al futuro" y "evitar que actos como éstos puedan volver a repetirse", y le ha pedido el "compromiso (de su gobierno) de que se puedan seguir retornando todos aquellos ciudadanos que hayan entrado de manera irregular" en España, según ha explicado en declaraciones a los periodistas.

Laya ha expresado además el deseo de España de mantener "relaciones de buena vecindad" y "estrechas" entre ambos países, según ha relatado en una comparecencia ante los periodistas, en la que no ha aceptado preguntas y no se ha referido a la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño por coronavirus.

Aunque hasta ahora el Gobierno ha evitado atribuir a la situación de Ghali los últimos acontecimientos, las explicaciones ofrecidas por España para su acogida no han satisfecho a Rabat, que el pasado 8 de mayo avisó de que extraería "consecuencias", afeando en particular el que no se le notificara de antemano.

Benyaich ya fue convocada al Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado mes de diciembre para pedirle aclaraciones sobre las declaraciones del primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, en las que ha defendido que Ceuta y Melilla "son marroquíes como el Sáhara".