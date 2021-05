Israel ha bombardeado a primera hora del domingo la casa del jefe de Hamás en Gaza, Yehya Al-Sinwar, que desde 2017 dirige la política y las acciones militares del grupo terrorista. En el ataque habrían muerto al menos cuatro palestinos, según la información de las autoridades sanitarias recogida por Reuters y Al Jazeera, elevando la cifra total a 149 personas -entre ellos 41 niños- desde que comenzó la escalada bélica en la franja.

Por su parte, Hamás ha continuado con el lanzamiento de cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades del sur de Israel, donde diez personas han resultado heridas mientras se dirigían a los refugios antibombas esta noche. Según el Ejército israelí, entre Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos militantes han disparado más de 2.300 cohetes desde el pasado lunes, de los que al menos 1.000 fueron interceptados por la 'Cúpula de hierro' y 380 cayeron en la propia Franja de Gaza. En total, 10 israelíes han muerto por el conflicto esta semana, incluidos dos menores.

Las hostilidades parecen no tener fin y los enviados de Estados Unidos, Naciones Unidas y Egipto, que ya se encuentran sobre el terreno, no dan señales de progreso. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá más tarde este domingo para debatir el peor brote de violencia entre israelíes y palestinos en años.

La infancia bajo las bombas en Gaza: "Le digo a mi hija que son fuegos artificiales para que no se asuste" EBBABA HAMEIDA

El derribo de la sede de AP y Al Jazeera

Los últimos cohetes lanzados por Hamás responden a la destrucción por parte de Israel del edificio de al-Jala, una torre de 12 plantas en la ciudad de Gaza que albergaba a la agencia estadounidense Associated Press (AP) y la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

El Ejército israelí justificó la legitimidad del ataque argumentando que el edificio contenía "activos pertenecientes a la inteligencia militar". La AP ha condenado la ofensiva y le ha pedido a Israel que presente pruebas: "No hemos tenido ninguna indicación de que Hamás estuviera en el edificio", dijo la asociación de noticias en una declaración. Al Jazeera lo ha tildado de "crimen" y de "intento de silenciar a los medios".

El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, ha dicho a última hora del sábado que Israel "está todavía en medio de esta operación, aún no ha terminado y continuará mientras sea necesario".

El mandatario, que acusa a Hamás de "cometer un doble crimen de guerra" al atacar a los israelíes y utilizar a los civiles palestinos como "escudos humanos", defiende que los más 1.000 ataques aéreos israelíes se han ejecutado hacia objetivos militares y no civiles. Netanyahu utiliza la orden de desalojo previa a la destrucción del edificio al-Jala como muestra de su intento de no causar pérdidas en la población inocente. Pero no siempre se ejecutan así.