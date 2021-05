El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno no impondrá un sistema de pago por uso en las autovías "si no hay consenso" para financiar así el mantenimiento de la red de carreteras del Estado y ha reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que aclare si efectivamente está en contra.

"Señor Casado, ¿usted está de acuerdo con esto? Porque a mí los sectores económicos me dicen que usted les dice lo contrario y, si es así, y no hay ningún consenso pues no saldrá, no se va a imponer nada", ha afirmado el ministro en la sesión de control del Congreso.

Ábalos ha insistido en que, con la inclusión de esta propuesta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas, el Gobierno solo pretende "abrir una reflexión e invitar al debate", y ha apuntado que, si no es posible debatir, el Ejecutivo "toma nota también".